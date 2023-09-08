طقس الإسكندرية اليوم.. مائل للحرارة والعظمى تسجل 33 درجة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة ارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقسا حارا نهارا رطب في ساعات الليل، وتسجل درجات الحرارة اليوم والعظمى 33 درجة ،والصغرى تسجل 27 درجة.

وتتوقع هئية الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا بدرجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة جاف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح ببعض المناطق، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 27 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 29 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.



الطقس في الإسكندرية اليوم ودرجات الحرارة



الطقس ودرجات الحراره اليوم في الإسكندرية



الطقس ودرجات الحرارة في الإسكندرية اليوم