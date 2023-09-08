اليوم السابع
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ضبط 640 علبة سجائر مستوردة مهربة جمركيا بحوزة تاجرين بكفر الشيخ

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 12:26 ص
ضبط 640 علبة سجائر مستوردة مهربة جمركيا بحوزة تاجرين بكفر الشيخ حملة للتموين - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، برئاسة رئيس مباحث التموين بكفرالشيخ، من ضبط كمية من علب السجائر الأجنبية المستوردة، "مهربة جمركيا"، لدى تاجرين بالرياض وسيدى سالم ،وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وتمكنت حملة التموين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من ضبط  250 علبة سجائر مستوردة بحوزة، "م.أ.ع " ،57 سنة، مالك محل بقالة وبيع سجائرفي مدينة الرياض، كما تم ضبط 390 علبة سجائر مستوردة لدى، "ح.ن ع" ، صاحب محل بقالة وبيع سجائر بمدينة سيدي سالم، وامتنع التاجران عن البيع فى البداية، وبتفتيش المكان، عثر على الكمية المضبوطة، وتبين أن السجائر المستوردة مهربة جمركيا "بدون مستندات جمركية"، لتحقيق أرباح غير مشروعة.


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