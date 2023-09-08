شهود عيان يكشفون ملابسات مقتل شاب فى قرية قلما بقليوب

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية ، لأقوال عددا من شهود العيان، لكشف ملابسات مقتل شاب بقرية قلما في قليوب، كما تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الجريمة.

كما استمع رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية، لأقوال أفراد أسرة المجني عليه، وذكروا أنه تعرض لاعتداء على يد متهمين تم تحديد هويتهم، مما أسفر عن مقتله، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم نقل جثته إلى مستشفى قليوب العام، حيث قررت النيابة تشريح الجثة، والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن القليوبية، بمقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه في قرية قلما بقليوب، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن شابا يدعى "محمد" لقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، عقب اعتداء أشخاص عليه.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.