شكل العباءة الممنوع ارتدائها للفتيات فى مدارس فرنسا.. صور

فاطمة شوقى

حظرت وزارة التعليم الفرنسية استخدام العباءات في مدارس البلاد اعتبارا من 4 سبتمبر الجاري، وابتداءً من العام الدراسي الجديد، منعت فرنسا الفتيات من ارتداء العباءة، وهى لباس إسلامى تقليدى، فى الفصول الدراسية.

ولكن على الرغم من الفيتو الرسمي، وصل ما يقرب من 300 طالب إلى الفصول الدراسية يوم الاثنين الماضى ، وهو اليوم الذي بدأت فيه الفصول الدراسية، وهم يرتدون الملابس الخاصة بهم والتى تعبر عن ثقافتهم الأصلية.

ووفقا لأرقام وزارة التعليم الفرنسية، فإن معظم هؤلاء الفتيات يبلغن من العمر 15 عاما أو أكثر، وبناءً على تعليمات الوزارة، تم إجراء حوار بين إدارة المدرسة مع كل طالبة كل حده بعد ذلك، وافقت معظم الفتيات المراهقات على ارتداء الملابس الخاصة بالمدرسة.





لكن ما هي العباءة؟

العباءة عبارة عن فستان أو سترة طويلة وفضفاضة وخفيفة تمتد من الكتفين إلى القدمين وتغطي الجسم بالكامل باستثناء الرأس والرقبة واليدين والقدمين.

وهو لباس تستخدمه النساء في العالم الإسلامي ويشبه الجلباب - قطعة ملابس تقليدية من المغرب - أو القفطان، وتقليديا، تكون العبايات سوداء اللون، ولكن قد تحتوي على بعض الزخارف.

أما الجلباب فهي ذات ألوان فاتحة، والقفاطين تستخدم ألوانًا أكثر حيوية.





لا ينبغي الخلط بين العباءة والحجاب أو الوشاح أو الحجاب الذى ترتديه النساء المسلمات على الرأس. على الرغم من أنه وفقًا للإسلام، يجب ارتداء كلا الثوبين معًا.

لماذا لا تريد فرنسا العباءات في الفصول الدراسية؟





وتفرض فرنسا حظرا صارما على الرموز الدينية في المدارس العامة والمباني الحكومية، بحجة أنها تنتهك القوانين العلمانية، وتم حظر استخدام الحجاب منذ عام 2004 في المدارس العامة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من الجدل حول استخدام العباءات في المدارس الفرنسية،وقد تم استخدام هذا الثوب بشكل متزايد في الفصول الدراسية، مما أدى إلى انقسام سياسي حوله.

ودفعت الأحزاب اليمينية من أجل فرض الحظر، في حين أعربت الأحزاب اليسارية عن قلقها بشأن حقوق النساء والفتيات المسلمات.

وفي عام 2010، حظرت فرنسا ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مما أثار غضب الجالية المسلمة في فرنسا البالغ عددها خمسة ملايين نسمة.

وفرضت فرنسا حظرا صارما على الرموز الدينية في المدارس منذ القرن التاسع عشر، بما في ذلك الرموز المسيحية مثل الصلبان الكبيرة، في محاولة للحد من أى تأثير كاثوليكي على التعليم العام.

وبما يعكس التغير السكاني، فقد قامت بتحديث القانون على مر السنين ليشمل الحجاب الإسلامي والكبة اليهودية، ولكن لم يتم حظر العباءات بشكل مباشر حتى الآن.

وبالمقارنة مع 12 مليون صبي وفتاة بدأوا الدراسة يوم الاثنين الماضى ، تعتقد الحكومة أن الأرقام تظهر أن الحظر الذي فرضته قد تم قبوله على نطاق واسع.