شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة بقنا

قنا صابر سعيد

أوضحت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا شروط الحصول على معاش تكامل وكرامة للأسر الأكثر احتياجات في محافظة قنا وفقا لحالة الأسرة.

وأشارت المديرية، إلى أن الشروط هي " بحث ميداني على نموذج تكافل، استحقاق أسرى بشرط وجود أبناء فى التعليم، بطاقة الرقم القومي للزوجين، بيان من المدرسة، شهادة ميلاد الأبناء"



ولفتت المديرية، أنه للحصول على معاش كرامة هناك شروط هي " بحث ميداني على نموذج كرامة، استحقاق فرد مرض يعوق العمل والمسن لأكثر من 65 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة، وكشف طبي من القومسيون يثبت الإعاقة، ويسلم للوحدة الاجتماعية"



