اليوم السابع
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زراعة المنوفية: إزالة 3255 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمراكز ومدن والمحافظة

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 10:30 ص
زراعة المنوفية: إزالة 3255 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمراكز ومدن والمحافظة إزالة التعديات على الأراضى
المنوفية - محمد فتحى

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أكد المهندس محمد بركات التركاوى مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بجميع أنحاء محافظة المنوفية، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية.
 
وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أن التعديات على الأرض الزراعية بمراكز المحافظة بلغت 3255 حالة وتمت الإزالة الفورية، وجارى المتابعة المستمرة لإتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدي، على أي مساحات زراعية بالمخالفة والقرارات الوزارية.
 
 
وأوضح وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أنه تم التنبيه على جميع مدير الإدارات الزراعية بمتابعة مشرفة الأحواض لمنع حالة التعديات على الاراضي الزراعيه بجميع أنحاء المحافظة.
 
 
 
 

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زراعة المنوفية

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