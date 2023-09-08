زحام على شواطئ الإسكندرية.. ميامي وستانلى في المقدمة للاستمتاع بالطقس.. صور

شهدت شواطئ الإسكندرية، إقبالا كبيرا اليوم الجمعة من قبل المصطافين والزائرين على عروس البحر المتوسط من محافظات الجمهورية، مع ارتفاع درجات الحرارة، للاستمتاع بشواطئ ميامى وستانلى.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد الرزاق، أن نسبة الإقبال على الشواطئ اليوم حققت شواطئ القطاع الشرقى، بعد رفع الرايات الخضراء، نسب الاشغال تراوحت ما بين 40%الى80%، بينما كانت فى ميامى العام 100%، فيما شهدت شواطئ القطاع الغربى والعجمى رفع الرايات الصفراء، ونسب الاشغال من 30%الى 40%.

وأضافت السياحة والمصايف، أن المترددين على شواطى القطاع الغربى، بعدم التوغل داخل مياه البحر والالتزام بالمساحات الأمنة المحددة للنزول والاستماع إلى تعليمات رجال الإنقاذ.

فيما أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على تفعيل خدمة الحجز الإلكترونى (احجز كرسيك على البحر) لموسم صيف 2023، وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات الحجز الإلكترونى، حيث تتميز محافظة الاسكندرية بـ 64 شاطئ لاستقبال المصطافين، وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيهات وللشمسية 10 جنيهات، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الأنفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيهات فقط.

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيها للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات.