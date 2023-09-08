ختام اللقاء المجمع للرواد فى بلطيم وفريق الإسكندرية يحصد المركز الأول

كفر الشيخ- محمد سليمان

توج فريق محافظة الإسكندرية، بالمركز الأول في ختام فاعليات اللقاء المجمع للرواد بمدينة بلطيم، الذي أطلقته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة و تنظمه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، شارك به 8 محافظات "الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، القليوبية، الفيوم، الشرقية، المنوفية، الغربية" فى لعبات كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة والشطرنج.

المسابقات تمت برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ .

هنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فريق الإسكندرية لحصوله على المركز الأول بتسعة نقاط و القليوبية على المركز الثاني بخمسة نقاط والغربية على المركز الثالث بثلاثة نقاط.

وتم تسليم الجوائز على الفائزين، لقاء الرواد بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بحضور الدكتور سامح منصور، مدير إدارة المشروعات القوميه، والدكتور محمود عطا، المنسق العام للمشروع القومي للرواد، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة .

اختتم لقاء الرواد بمصيف الشباب ببلطيم، بمتابعة وحضور الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، وأشرف على إعداد حفل الختام وتنظيم وتحكيم مباريات "كرة القدم، تنس الطاولة، الشطرنج، الكرة الطائرة " من قبل فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.