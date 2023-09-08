حكايات متهمين بالتعدى على حيوانات فضحتهم فيديوهات السوشيال ميديا

كتب عبد الرحمن سيد

وصفت الكلاب بأنها من المخلوقات التي تتصف بالوفاء للإنسان، وتعيش طوال عمرها بجوار صاحبها داخل منزله لتحميه من أي شيء يهاجمه، وفى النهاية يقوم البعض بقتلها أو التعدى عليها.. ونرصد بعض الوقائع خلال الأيام الماضية بعدما فضحتهم مواقع السويشال ميديا ومنها :



-فيديو بموقع فيس بوك يفضح حارس عقار بعد التعدى على كلب بمدينة نصر

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة ، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام حارس عقار بالتعدى على كلب بمدينة نصر وضبط مرتكب الواقعة.

رصدت المتابعة الأمنية ، ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدى بالضرب على كلب بواسطة عصا خشبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة .

و بالفحص القى القبض على مرتكب الواقعة وتبين أنه حارس عقار ، ومقيم بدائرة القسم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



-القبض على المتهمين بقتل كلب بمنطقة الهرم بعد عقر فتاة

كشفت مديرية أمن الجيزة ، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على كلب بالجيزة، وضبط مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على (كلب) باستخدام (بندقية خرطوش) بمنطقة الهرم بالجيزة.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").. وبحوزة أحدهم (بندقية خرطوش)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام الكلب بعقر إحدى الفتيات قريبة أحدهم حال زيارتها له وأضافوا بأن مالكة الكلب طلبت منهم أخذ الكلب والتخلص منه ، فقاموا بالتخلص منه وقتله بالسلاح النارى المضبوط على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



- ضبط كهربائى يضرب كلبا بمنطقة الساحل فى القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدى على "كلب" بالطريق العام بمنطقة الساحل بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (فنى كهربائى) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بدعوى ترويض الكلب خشية إيذائه للمارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق



-ضبط 3 اشخاص لتعديهم على كلب بعد تداول الواقعة على السوشيال ميديا بالمقطم

رصدت الأجهزة الأمنية ، مقطع فيديو لـ 3 اشخاص يتعدون على كلب بعصا خشبية في المقطم و بمجرد تداول المقطع تم رصدهم و القبض عليهم.

عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى بالضرب على "كلب" باستخدام "عصا" وإحداث إصابته بالقاهرة، أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لشروع الكلب فى عض أحد الأطفال بالشارع ،تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



-سقوط شخص تعدى على كلب بسكين في العجوزة

نجحت مديرية أمن الجيزة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على كلب بسلاح أبيض وإصابته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من مفوض عن إحدى مؤسسات حماية الحيوان التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى برصد المؤسسة تداول مقطع فيديو يتضمن معاتبة سيدة لأحد الأشخاص لتعديه بسكين على "كلب" وإصابته بجرح قطعى بالوجه بدائرة القسم.

بالفحص ، نجح رجال المباحث في تحديد وضبط المشكو فى حقه وتبين أنه مقيم بدائرة القسم "يحمل جنسية إحدى الدول".

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة حال تواجده أمام المطعم محل عمله وعلل قيامه بذلك لقيام الكلب بالتصرف بأسلوب عدائى تجاه قطط الشوارع ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

-القانون عاقب التعدى على الحيوانات بالحبس تصل لـ 7 سنوات

حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات ضد من يرتكب جرائم التعدى على الحيوانات، ونصت المادة (355) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا بدون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا، وكل من سم حيوانًا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكًا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض، ويجوز جعل الجانى تحت الملاحظة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

ووفقا للمادة (356)، كل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى، وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلًا تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

ونصت المادة (357) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرا".