حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ 23 اليوم

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبرى غانم

يستضيف مساء اليوم المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية، حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقيادات وزارة الثقافة.

وكان قد بدأت فعاليت المهرجان السبت الماضي، حيث أقيم طابور عرض الفِرق المشاركة بهذه النسخة من المهرجان "الديفيليه" في تمام السادسة مساءً، بشارع محمد على بحيِّ أول مدينة الإسماعيلية، أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، فيما أقيم حفل افتتاح المهرجان، في تمام الثامنة من مساء الأحد الماضي، على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وأقيم على هامش مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، معرضًا للكتاب ومعرض للفنون التشكيلية.

وشارك في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته 23 17 فرقة فنون شعبية مصرية وأجنبية، وأقيمت فعالياته وعروضه في نادي الشيخ زايد، ونادي الفيروز، ونادي الدنفاه، ونادي الأسرة، وفايد، والقنطرة غرب، والقصاصين، وتختتم فعالياته اليوم بحفل فني كبير لجميع الفرق المشاركة مساء اليوم الجمعة بقصر ثقافة الإسماعيلية.

ويشارك في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، ٨ فرق مصرية (سوهاج، الأقصر، ملوي، أسوان، الإسكندرية، مرسى مطروح، العريش، الشرقية، الشباب والرياضة) بجانب فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية.

كما تشارك فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم لأول مرة مشاركة شرفية بالمهرجان، بالإضافة لمشاركة ست فِرق أجنبية (المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، أندونسيا، الهند، وفلسطين).

ويعد مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، هو أحد المهرجانات الدولية الهامة على مستوى العالم، والذي انطلقت دورته الأولى عام 1985.

المهرجان تقيمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، وشهد ضمن فعالياته ندوة علمية حول "استلهام وتوظيف التراث في فرق الفنون الشعبية" تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.