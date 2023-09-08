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حساب مجموعة العشرين على "إكس" ينشر صورا لوصول الرئيس السيسي إلى الهند

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 05:33 م
حساب مجموعة العشرين على "إكس" ينشر صورا لوصول الرئيس السيسي إلى الهند وصول الرئيس السيسي للهند
كتب عبد الوهاب الجندى

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احتفى الحساب الرسمي لمجموعة العشرين على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الهند لحضور قمة الـ 20، التي ستعقد بمدينة نيودلهي، كما نشرت حسابات هندية صورا لوصول الرئيس السيسي.

وكان المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تأتي تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التى تربط بين مصر والهند.

وبدأ زعماء دول مجموعة العشرين الوصول إلى نيودلهي اعتبارا من الجمعة للمشاركة في القمة التي تبدأ غدا السبت.

الرئيس السيسي يصل الهند
الرئيس السيسي يصل الهند

 

طائرة الرئيس السيسي
طائرة الرئيس السيسي

 

استقبال الرئيس السيسي
استقبال الرئيس السيسي

 

وصول الرئيس السيسي
وصول الرئيس السيسي

 


قمة العشرين بالهند

قمة العشرين G20

قمة G20

الرئيس السيسى في قمة العشرين

الرسيسى يشارك في قمة العشرين G20

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