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حزب حماة الوطن يعقد مؤتمرا لدعم ترشح الرئيس السيسي في المنيا

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 06:23 م
حزب حماة الوطن يعقد مؤتمرا لدعم ترشح الرئيس السيسي في المنيا الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن
المنيا-حسن عبد الغفار

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عقدت أمانة حزب حماة الوطن بالمنيا، مؤتمرا لقيادات وكوادر الحزب لدعم ترشح الرئيس السيسى، بحضور وفدا حزبيا برئاسة الدكتور أحمد العطيفى أمين تنظيم الحزب.

 

وتناول المؤتمر، شرح الأسباب والمعطيات التى تؤكد ضرورة تجديد الثقة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى استطاع خلال السنوات الماضية تحقيق إنجازات عديدة يلمسها المواطنون فى مجالات عدة، وعلى رأسها قضايا التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار ووضع بنية أساسية قوية تؤهل مصر للدخول فى نادى الدول القوية المؤثرة فى العالم، وهو ما تحقق فعلا على أرض الواقع، وقد شهد المؤتمر عرضا وثائقيا بالفيديو والصور للإنجازات والتفاعل العملى مع قضايا الجماهير التى يقوم بها حزب حماة الوطن.

 

من جانبه قال اللواء هشام بشر أمين الحزب بالمنيا، إن الحضور القوى لكوادر حزب حماة الوطن بالمنيا هو استفتاء متجدد على حب المواطنين للرئيس السيسى، مشيرا إلى أن الحزب على أهبة الاستعداد لدعم الرئيس السيسى بكل ما أوتى من قوة.

 


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