توزيع زى مدرسى وأدوات مدرسية على 200 طفل بمركز الرياض بكفر الشيخ

شهدت مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ ، تنظم معرضا للزى المدرسى ومستلزمات الدراسة مجاني، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف إدارة شئون المجتمع التابعة لمحافظة كفر الشيخ، ومديرية التضامن الاجتماعي.

وجرى توزيع حقائب مدرسية وزي مدرسي وكوتشي وأقلام وكشاكيل وعلبة ألوان وأدوات هندسية، لـ 200 طفل بالمرحلة الابتدائية ،كما تكريم عدد من حفظة القرأن من الأطفال.

جاء ذلك بحضور إيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بالمحافظة، ومصطفى صبري، مدير الجمعيات بمديرية التضامن، وآلاء خفاجه، مدير حماية الطفل، وبسمة الديب، مدير قسم حقوق الإنسان بديوان المحافظة، وعبد الحميد الصادق، مدير التضامن الاجتماعي بالرياض.