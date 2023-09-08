تفاصيل فعاليات حفل ختام مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد مساء اليوم المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية، حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، بحضور عددا من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقيادات وزارة الثقافة، وقد قدمت الفرق المشاركة فى حفل الختام عروضا مميزة نالت رضى الحضور من المشاهدين.

وكانت قد بدأت فاعليات المهرجان السبت الماضي، حيث أقيم طابور عرض الفِرق المشاركة بهذه النسخة من المهرجان "الديفيليه" في تمام السادسة مساءً، بشارع محمد على بحيِّ أول مدينة الإسماعيلية، أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، فيما أقيم حفل افتتاح المهرجان، في تمام الثامنة من مساء الأحد الماضي، على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية.

وأقيم على هامش مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، معرضًا للكتاب ومعرض للفنون التشكيلية و ندوات علمية حول "استلهام وتوظيف التراث في فرق الفنون الشعبية" قدمت بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

وشارك في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ 23 17 فرقة فنون شعبية مصرية وأجنبية منهم 11فرقة مصرية (سوهاج، الأقصر، ملوي، أسوان، الإسكندرية، مرسى مطروح، العريش، الشرقية، الشباب والرياضة) بجانب فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية. كما شاركت فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم لأول مرة مشاركة شرفية بالمهرجان، بالإضافة لمشاركة ست فِرق أجنبية (المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، أندونسيا، الهند، وفلسطين). ويعد مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، هو أحد المهرجانات الدولية الهامة على مستوى العالم، والذي انطلقت دورته الأولى عام 1985.

المهرجان اقامته الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن. وأقيمت فعالياته وعروضه في نادي الشيخ زايد، ونادي الفيروز، ونادي الدنفاه، ونادي الأسرة، وفايد، والقنطرة غرب، والقصاصين، واختتمت فعالياته اليوم الجمعة بحفل فني كبير لجميع الفرق المشاركة بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وفي يومه الأخير شهدت حديقة الشيخ زايد، مساء الخميس، عرضا لفرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة نصر الدين ناصر قدمت بها تابلوهاتها الفنية وتضمنت "بنات بحري، الفلاحي، الغزل، تحيا مصر"، أعقبها عرض فني لفرقة الأقصر للفنون الشعبية بفقرات "الصعيدي، الفلاحي"، إلى جانب عرض فني لدولة فلسطين بأغاني "أنا دمي فلسطيني، جينالك يا فلسطين"، بجانب عرض فني لفرقة سريلانكا لأشهر استعراضاتهم الغنائية الراقصة.

على جانب آخر أمتعت فرقة سوهاج للفنون الشعبية فقرات "العصايا، الربابة"، بينما قدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية "الترحيب، الجية، السامر"، غناء سلومة عبد الله، والفرقة تدريب عوام مصطفى، بجانب عروض فنية لفرق دول رومانيا والمكسيك وذلك على مسرح منتجع شاطئ الفيروز.

وفى نادي الأسرة قدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية عروضها المعبرة عن البيئة الريفية بفقرات "الحصان الشرقاوي، السقايين، الفلاحي، الحوايا"، كما عرضت فرقة أسوان للفنون الشعبية الرقصات النوبية التي تمثل التراث الشعبي، بينما مثلت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية عروضها للسمسمية والصيادين الضمة، بالإضافة إلى تقديم دولة الهند لعدد من الرقصات الشعبية لها.

وعلى مسرح نادي الدنفاه قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية تابلوهات "الدبكة، رجال سيناء"، تلاها فرقة إندونيسيا وقدمت اشهر رقصاتها بمشاركة عدد من الأطفال، وقاموا بعمل بمسابقة وتقديم بعض الهدايا للأطفال، بينما استعرضت فرقة ملوي للفنون الشعبية بأغاني "أمانة يا مراكبي، التحطيب، السحجة" تدريب محمد شحاته، بينما قدمت فرقة الشباب والرياضة بالإسماعيلية عروض "بتغني لمين، آه يالالي، صوصو".

واستقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية امس الخميس، رؤساء وأعضاء الفِرق الأجنبية والعربية (سيريلانكا، المكسيك، رومانيا، إندونيسيا، الهند، فلسطين) المُشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته الثالثة والعشرين، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والجهات المعنية بالاجتماع.

وأكد "بشارة" أن الهدف الأساسي من إقامة وتنظيم المهرجان هو التأكيد على أن مصر ستظل دائمًا وأبدًا واحة الأمن والأمان وحاضنة للفنون والثقافات المختلفة وقلب الأمة العربية النابض، مشيرًا إلى أن الفنون الشعبية هي التراث الحقيقي للشعوب لما تمثله من عاداتهم وتقاليدهم.

وأشار بشارة إلى أن رسالتنا للعالم أجمع التي نحملها لضيوفنا المشاركين في دورة هذا المهرجان باعتبارهم سفراء لبلادهم، أن مصر آمنة مستقرة كما أنها ترحب بجميع ضيوفها من مختلف دول العالم.

وقد أعرب رؤساء وأعضاء الفرق الأجنبية والعربية عن بالغ سعادتهم بالمشاركة في فعاليات هذه الدورة المتميزة، مشيدين بحسن وحفاوة الاستقبال من جانب شعب الإسماعيلية المضياف ومعربين عن إعجابهم بتلك المحافظة الساحرة ومبانيها ذات الطابع الفرنسي المميز.

وأكد رئيس فريق المكسيك عن سعادته بالجولة البحرية ضمن البرنامج السياحي المُعد على هامش المهرجان، كما دعا رئيس الفرقة الرومانية محافظ الإسماعيلية لحضور المهرجان الذي تنظمه رومانيا، فيما أعربت رئيسة الفريق السيريلانكي عن سعادته للمشاركة هذا العام في المهرجان، وإقبال المواطنين على العروض الفنية المقدمة بالمسارح المفتوحة، فيما أكدت رئيسة فرقة الهند أن هذه هي المرة السادسة لمشاركة الفرقة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، كما وجهت الدعوة للفرق المصرية للمشاركة في المهرجانات المماثلة المقامة بالهند.

أيضًا نوَّهت رئيسة فرقة إندونيسيا على مشاركة الفريق للعام الثاني في هذا المهرجان، وقد أشارت رئيسة فرقة فلسطين إلى سعادتها البالغة بالمشاركة للمرة الثانية في المهرجان، مؤكدة على أن مصر حاضنة للشعب الفلسطيني وبلدهم الثاني وأضافت أنها سعيدة بتفاعل الجمهور مع العروض الخاصة بفرقة فلسطين الشقيقة.

وخلال مراسم الاستقبال، قام بشارة بتكريم رؤساء الوفود وتبادل الدروع والهدايا التذكارية معهم وقد أعرب المحافظ عن سعادته باستعادة المهرجان لرونقه وبريقه، مشيدًا بفعاليات حفل الافتتاح الرسمي المتميز الذي أقيم بقصر ثقافة الإسماعيلية بتشريف وحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وأن المحافظة تسعى جاهدة لاستمرارية إقامة المهرجان سنويًا في موعده المحدد من كل عام والعمل على توفير كافة التسهيلات والتيسيرات من أجل الظهور بالمظهر اللائق لشعب الإسماعيلية العظيم المحب للفن.