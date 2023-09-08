اليوم السابع
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تحرير 135 محضرا خلال حملة تموينية مكبرة بعدد من مراكز كفر الشيخ

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 12:14 ص
تحرير 135 محضرا خلال حملة تموينية مكبرة بعدد من مراكز كفر الشيخ حملة تموينية - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شنت مباحث التموين بكفر الشيخ، بقيادة رئيس مباحث التموين، حملة مكبرة لفحص تراخيص المحلات التجارية، والشهادات الصحية، ومراقبة السلع الغذائية والمنتجات المختلفة بالأسواق، والمخابز، ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لطرحها بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
ونجحت جهود الحملة فى ضبط 60 قضية عدم إعلان عن الأسعار، و35 عدم وجود شهادة صحية، و20 قضية إدارة أنشطة تجارية بدون ترخيص، و"15" تقريرا بمراكز الحامول، وبلطيم، وكفر الشيخ وبيلا، وفوه ودسوق، ومطوبس، والرياض، وقلين وسيدى سالم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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