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تحتفل به الكنيسة 12 سبتمبر.. تعرف على الأصل التاريخى لعيد النيروز

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 05:00 ص
تحتفل به الكنيسة 12 سبتمبر.. تعرف على الأصل التاريخى لعيد النيروز عيد النيروز
كتب محمد الأحمدى

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يبدأ الأقباط الأرثوذكس الاحتفال بعيد النيروز، يوم 12 سبتمبر الجارى، حيث يستمر حتى عيد الصليب الذى يوافق يوم 27 سبتمبر الجارى لتستمر الصلوات والقداسات، حيث يعتبر رأس السنة القبطية الجديدة 1736 ( 6262 بحسب التقويم المصرى القديم)، وفقاً للتقويم القبطى، وهو امتداد للتقويم المصرى القديم، الذى يعد من بين الأقدم فى تاريخ البشرية.

ويعتبر عيد النيروز عيد رأس السنة المصرية هو أول يوم فى السنة الزراعية الجديدة، حيث أتت لفظة نيروز من الكلمة القبطية nii`arwou (نى - يارؤو) = الأنهار، وذلك لأن ذاك الوقت من العام هو موعد اكتمال موسم فيضان النيل سبب الحياة فى مصر.

وتذكر العديد من الروايات التاريخية أنه لما دخل اليونانيين مصر أضافوا حرف السى للأعراب كعادتهم (مثل أنطونى وأنطونيوس) فأصبحت نيروس فظنها العرب نيروز الفارسية، ولارتباط النيروز بالنيل أبدلوا الراء بالأم فصارت نيلوس ومنها أشتق العرب لفظة النيل العربية.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد النيروز

عيد الصليب

التقويم المصرى

عيد راس السنه



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