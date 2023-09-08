اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 12 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الجمعة، 14 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 133 رحلة استقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة .

وسلهت السلطات المختصة بمطار مرسى علم، إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، وتم نقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وتبين من جداول الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 4 رحلات من المانيا، ورحلة من هولندا، ورحلة سلوفاكيا، و3 رحلات من مطارات إيطاليا، و3 رحلات من التشيك.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى استقبل بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة ، 139 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وصلت أغلبها من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا