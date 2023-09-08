الملك تشارلز يحيى الذكرى الأولى للملكة إليزابيث: نتذكر خدمتها المتفانية لبريطانيا

كتبت ريم عبد الحميد

فى الذكرى السنوية الأولى لرحيل ملكة بريطانيا السابقة الملكة إليزابيث الثانية، تذكر نجلها الملك تشارلز خدمتها المتفانية فى تحية مؤثرة، بحسب ما ذكرت صحيفة إندبندنت.

وتم تسجيل التكريم وكتابته فى قلعة بالمورال، المقر المفضل للملكة الرحلة والذى توفيت فيه فى 8 سبتمبر من العام الماضى، وتذكر تشارلز فيه "بمودة كبيرة حياتها الطويلة وخدمتها المتفانية ".

ورافق التكريم الصورة المفضلة للملك لوالدته الراحلة والتى كانت فى عمر 42 عاما.

وتوفيت الملكة إليزابيث، أطول من مكث على عرش بريطانيا لأكثر من 70 عاما، عن عمر 96 عام محاطة بأفراد أسرتها فى منزلها باستكلندا.

وفى النعى، وجه تشارلز الشكر للأمة البريطانية للحب والدعم الذى أظهرته له وللملكة كاميلا خلال العام الماضى، وتعهد بخدمتها المتواصلة.

ووقع الملك الخطاب بـ "تشارلز إر"، وقال: "فى إحياء الذكرى الأولى لرحيل الملكة الراحلة وتوليتى العرش، نتذكر بمودة كبيرة حياتها الطويلة وخدمته المخصلة وكل ما كانت تعنيه لنا".

وأعرب الملك عن امتنانه للحب والدعم الذى تلقاه هو وزوجته كاميلا على مدار العام الماضى، متعهدا ببذل قصارى جهدهما لخدمة الشعب البريطانى.

وتم اختيار صورة ملونة رسمية التقطها سيسيل بيتن فى عام 1968 من قبل الملك شخصيًا للاحتفال بالذكرى السنوية. وتُظهر الصورة الملكة وهى تبتسم بينما تم تصويرها وهي ترتدي تاج الدوقة الكبرى فلاديمير، المصنوع من 15 دائرة ماسية متشابكة.