المشهد الأخير فى رحلة تاجر مخدرات بالجيزة.. سقط فى الكمين بتذاكر الهيروين

كتب بهجت أبو ضيف

أدلى مسجل خطر تم القبض عليه في الجيزة، وبحوزته عددا من تذاكر الهيروين المخدر، باعترافات تفصيلية ،أمام رجال المباحث، وذكر أنه يتعاون مع تاجر مواد مخدرة، ويتحصل منه على المضبوطات، ليتولى الاتجار بها، وترويجها بين عملائه، مستخدما دراجة نارية في التنقل بين عدة مناطق في الجيزة.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنه يخزن المواد المخدرة بشقته، تمهيدا للتواصل مع عملائه هاتفيا، للاتفاق على تحديد الأماكن الخاصة بالالتقاء وتسليم البضاعة.

واعترف المتهم بالإتجار بعدة أنواع من المواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة، تكشف عن تورط عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه من المتعاطين.، وتوصلت التحريات إلى استخدامه دراجة نارية في التنقل بين زبائنه فى عدة مناطق بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم رصد تحركات المتهم، ونجح رجال المباحث في القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين معدة للبيع، وتحرر المحضر اللازم، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.