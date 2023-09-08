المرور تحرر 94 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

ونجحت الجهود في ضبط (1024) مخالفة السير بدون تراخيص، و (8) مخالفات موقف عشوائى، و(10) مخالفات شروط التراخيص، و(1863) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(7) مخالفات دراجات نارية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وتميزت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، بالقاهرة بالسيولة في حركة السير، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت أيضا حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أن مطلع كوبري قها شهد كثافات مرورية متحركة بسبب أعمال الصيانة التي يشهدها الكوبري، كما انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.