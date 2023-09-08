اليوم السابع
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"المحمول" يستحوذ على 90% من إجمالى مشتركى الخدمة التليفونية فى مصر

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 01:00 ص
"المحمول" يستحوذ على 90% من إجمالى مشتركى الخدمة التليفونية فى مصر هواتف محمولة- أرشيفية
كتبت هبة السيد

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يستحوذ عدد مشتركي الهاتف المحمول على ما نسبته 90% من إجمالي مشتركي الخدمة التليفونية في يناير - مارس 2023 وفقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
كشفت بيانات الوزارة، عن وصول معدل انتشار الهاتف المحمول إلى 96.95% بنهاية الفترة من يناير - مارس 2023 بمعدل تغير سنوي 6.55%، ومن ناحية أخرى بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 11.02% بنهاية الفترة من يناير - مارس 2023.
 
وبلغ إجمالي معدل انتشار الهاتف المحمول والهاتف الثابت نحو 114.45 مليون مشترك بنهاية الفترة من يناير - مارس 2023 مقارنة بنحو 105.32 مليون بنهاية الفترة من يناير - مارس 2022.
 
وبلغ إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول 103.77 مليون مشترك بنهاية الفترة من يناير - مارس 2023  مقارنة بنحو 94.15 مليون مشترك بنهاية الفترة من يناير - مارس 2022.

وزارة الاتصالات

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الخدمة التليفونية

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