"المحمول" يستحوذ على 90% من إجمالى مشتركى الخدمة التليفونية فى مصر

كتبت هبة السيد

يستحوذ عدد مشتركي الهاتف المحمول على ما نسبته 90% من إجمالي مشتركي الخدمة التليفونية في يناير - مارس 2023 وفقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كشفت بيانات الوزارة، عن وصول معدل انتشار الهاتف المحمول إلى 96.95% بنهاية الفترة من يناير - مارس 2023 بمعدل تغير سنوي 6.55%، ومن ناحية أخرى بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 11.02% بنهاية الفترة من يناير - مارس 2023.

وبلغ إجمالي معدل انتشار الهاتف المحمول والهاتف الثابت نحو 114.45 مليون مشترك بنهاية الفترة من يناير - مارس 2023 مقارنة بنحو 105.32 مليون بنهاية الفترة من يناير - مارس 2022.

وبلغ إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول 103.77 مليون مشترك بنهاية الفترة من يناير - مارس 2023 مقارنة بنحو 94.15 مليون مشترك بنهاية الفترة من يناير - مارس 2022.