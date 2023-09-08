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المجلس القومي للمرأة يطلق مبادرة لدعم الشقيقات السودانيات

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 11:22 ص
المجلس القومي للمرأة يطلق مبادرة لدعم الشقيقات السودانيات لقاء المجلس القومى للمرأة مع السودانيات
كتب محمود راغب

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نظم المجلس القومي للمرأة ممثلا فى لجنة العلاقات الخارجية مبادرة بعنوان "مبادرة لدعم الشقيقات السودانيات"، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، والسفيرة منى عمر عضوة المجلس ومقررة اللجنة وبحضور عضوات وأعضاء اللجنة، ووفد من السيدات من دولة السودان .

 

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها باستضافة المجلس للشقيقات السودانيات للعمل على مساندتهن، مؤكدة  أن مصر هى بيتهن الثاني، كما عبرت عن امنياتها ان تنعم السودان بالإستقرار فى القريب العاجل.

 

فيما طالبت السفيرة منى عمر بإعداد ورقة عمل تتضمن العقبات والمشاكل التى تواجه الشقيقات السودانيات، للعمل على حلها، مؤكدة أن التعليم جاء على رأس المطالب، حيث سيبدأ عام دراسي جديد، و يجب أن يلتحق به الطلاب السودانيين بالمراحل التعليمية المختلفة.

 

وتوجهت السيدات السودانيات بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحرصه على تقديم الدعم الكامل للسيدات السودانيات منذ بداية الأزمة بالسودان  ، واستعرضن العقبات التى تواجههن.


القومى للمراه

المجلس القومى للمرأة

مايا مرسى

السودان

مصر والسودان



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