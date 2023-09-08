الكرملين: لن نسمح للولايات المتحدة باستخدام أموال الشركات الخاضعة للعقوبات لصالح أوكرانيا

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (كرملين) دميتري بيسكوف، أن كل حالة احتجاز غير قانوني للأموال الروسية في الخارج سوف تتخذ روسيا ضدها إجراءات قانونية خطيرة، ردًا على القرار الأمريكي بإرسال الأموال المصادرة من رجال الأعمال الخاضعين للعقوبات لدعم القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين -في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "لقد اتخذنا قرار واشنطن بشكل سلبي للغاية، إننا نعتبر جميع المواقف التي تنطوي على حجب أو اعتقال أو حجب للأموال المتعلقة بالدولة الروسية أو الممتلكات الخاصة أو المختلطة في الخارج بمثابة أنشطة إجرامية، وبالطبع، فإن أي ادعاءات بأنهم وجدوا مبررات للاستمرار في هذا الخروج على القانون هي بمثابة هراء قانوني وستؤدي في أي حال إلى التقاضي في المستقبل".

وأكد المتحدث أنه لن يتم تجاهل أي من هذه الحالات، مُشيرًا إلى أن: "كل قضية فريدة من نوعها، ومن المهم فهم تفاصيل كل قضية. لكن كل هذا سيتحول في النهاية إلى دعوى قضائية خطيرة. ولن نترك الأمر وشأنه".

يُذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صرح في وقت سابق، بأن واشنطن ستزود كييف بأكثر من مليار دولار من المساعدات الإضافية، والتي تشمل ولأول مرة تسليم أصول لأوكرانيا مأخوذة من الأوليجارشيين الروس"طبقة رجال الأعمال الروس" الخاضعين للعقوبات.