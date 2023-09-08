"القومى للمرأة" ينفذ 4250 زيارة منزلية ضمن فعاليات "بلدى أمانة" بأسوان.. صور

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، فى بيان صحفى، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ التوجيهات المستمرة لمحافظ أسوان بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لزيادة الأنشطة والفعاليات من أجل تحقيق أكبر إستفادة ودعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى، أن حملة " بلدى أمانة" تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، لافته بأن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام .



