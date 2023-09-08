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"العمدة وشيخ البلد".. 9 شروط هامة يجب توافرها للاختيار.. تعرف عليها

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 02:30 ص
"العمدة وشيخ البلد".. 9 شروط هامة يجب توافرها للاختيار.. تعرف عليها وزارة العدل
كتب - أحمد عبد الهادى

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يقدم اليوم السابع، عددا من الاخبار الخدمية، تساعد المواطنين فى التعرف على ما يشغلهم، و نعرض اليوم الشروط الواجب توافرها للترشح لمنصب "عمدة"، من واقع ما جاء فى التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون العمد والمشايخ.
 
تتمثل الشروط الواجب توافرها فى الآتى:
1 - تقديم شهادة الميلاد أو مستخرج منها.
2 - إجراء تحليل طبى للكشف على المخدرات والكحوليات.
3 - وجود شهادة الخدمة العسكرية تفيد تأديتها أو الإعفاء منها.
 
بالنسبة للعمدة
4 - مؤهل دراسى متوسط على الأقل أو إتمام ثانوية عامة أو أزهرية.
5 - شهادة بأن دخله يصل لـ1500 جنيه شهريًا.
6 - عُدلت مكافأته الشهرية لتصبح 750 جنيهًا.
 
بالنسبة لشيخ البلد
7 - شهادة محو أمية.
8 - شهادة رسمية بأن دخله الشهرى 500 جنيه.
9 - عدلت مكافأته الشهرية لتصل 500 جنيه.
 
 

العمدة

اختيار العمده

شروط اختيار العمدة

منصب العمدة

منصب شيخ البلد

اليوم السابع بلس



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