الطيران المدنى الإماراتى: سقوط طائرة هليكوبتر فى البحر وجار البحث عن طاقمها

وكالات الأنباء

قالت الهيئة العامة للطيران المدنى بالإمارات، اليوم الجمعة، إن طائرة هليكوبتر تابعة لشركة إيروجلف سقطت فى البحر وجار البحث عن طاقمها المكون من طيارين اثنين.

وذكرت الهيئة أن الهليكوبتر من طراز Bell212، تابعة لشركة Aerogulf، وتحمل علامة التسجيل A6-ALD، كانت في رحلة تدريبية ليلية وأقلعت من مطار آل مكتوم الدولي ثم سقطت في البحر، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضافت الهيئة، في بيان، أن فرق البحث والإنقاذ انتشلت الحطام، ولا يزال البحث جارياً عن طاقم الطائرة المكون من مصرى وجنوب أفريقى.