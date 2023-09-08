الصحف العالمية: غياب روسيا والصين يوفر فرصة لــ بايدن لاحتلال صدارة قمة العشرين.. الملك تشارلز يحيى الذكرى الأولى لوالدته: نتذكر خدمتها المتفانية.. وطوارئ بالبرازيل بعد ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 42 شخصًا

كتبت ريم عبد الحميد – فاطمة شوقى

رصدت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الجمعة، عددًا من القضايا، فى مقدمتها قمة العشرين التى تستضيفها الهند، والذكرى الأولى لرحيل الملكة اليزابيث

ذا هيل: غياب روسيا والصين يوفر فرصة لبايدن لاحتلال صدارة قمة العشرين

قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية إن غياب رئيسى الصين روسيا عن قمة العشرين فى الهند سيسمح للرئيس بايدن بأن يحتل مركز الصدارة ويحشد الحلفاء للرد على ما وصفته بأهداف بكين وموسكو على الساحة العالمية.

وفى حين يقول بعض الخبراء إن قمة مجموعة العشرين كتحالف اقتصادى عالمى قد تضاءلت، فإنه من الممكن أن تقدم لبايدن فرصة للبدء فى جذب الدول التى تتمتع فيه الصين بنفوذ كبير.

لكن سيتعين على بايدن أيضا تحقيق التوازن بين تنوع مصالح دول مجموعة العشرين مع إحجام دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا عن الانضمام للولايات المتحدة وشركاء غربيين آخرين فى خطوط السياسة الصارمة التى وضعوها حول روسيا والصين.

ونقلت الصحيفة عن سكوت كيندى، المستشار البارز ورئيس أمناء مجلس الأعمال الصينى والاقتصاديات فى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الكثير من هذه الدول لا يريد أن يضطر إلى الانخراط فى معركة بين الولايات المتحدة والصين، ويريدون أن تجد كلتا القوتين طريقة للتعايش السلمى المشترك. ويعتقد سكوت أنه بقدر ما تستطيع إدارة بايدن وضع إطار للقضايا الأوسع بشأن معالجة المشكلات الجمعية التى يواجهها الجميع، فإنها ستكون طريقة فعالة للتفريق بين الجهود الأمريكية للمضى قدما، وتراجع الصين المتواضع إلى الداخل الذى يحدث فى نفس الوقت.

وهناك بند رئيسى على جدول أعمال بايدن، وهو الدفع لإعادة تشكيل البنك الدولى، والذى يهدف إلى مواجهة الصين من خلال توفير وسيلة بديلة لتمويل مشروعات التنمية بشكل منفصل عن بكين.

وقال رالف وينى، نائب رئيس برنامج التنمية العالمية والصين فى مركز أوراسيا، إن بايدن قد تكون لديه فرصة لتحفيز الدول الأعضاء دون الترويج للإصلاحات بشكل صريح على أنها مناهضة للصين.

إدانة مستشار سابق لترامب بتهمة ازدراء الكونجرس.. والعقوبة تصل إلى سجن عامين

أدانت محكمة فيدرالية فى واشنطن بيتر نافارو، مستشار التجارة السابق للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، بتهمتى ازدراء الكونجرس بسبب تحديه لأمر استدعاء صادر من اللجنة المختارة لمجلس النواب التى كانت تجرى تحقيقا حول أحداث اقتحام كبينى الكابيتول فى 6 يناير 2021، ورفضه تسليم وثائق.

وبحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، فإن الحكم الذى جاء بعد أربع ساعات من المداولات فى محكمة المقاطعة الفيدالية فى واشنطن، جعل نافارو ثانى مستشار رفيع لترامب يتم إدانته على صلة بالتحقيق الذى أجرته اللجنة. وكان المخطط الإستراتيجى السابق لترامب ستيفن بانون قد تمت إدانته بالتهمة نفسها الصيف الماضى، ويواجه السجن أربعة أشهر، لكنه لا يزال حرا فى انتظار صدور الاستئناف.

وتحمل كل تهمة عقوبة السجن لمدة أقصاها عام وغرامة تصل إلى 100 ألف دولار. ومن المقرر عقد جلسة لتحديد العقوبة فى يناير المقبل.

وتعهد نافارو فى تعليقه خارج المحكمة، بالاستئناف ضد إدانته. وقال: أنا مستعد للذهاب إلى السجن لتسوية هذه القضية، أنا على استعداد للقيام بذلك. لكننى أعلم أن احتمال دخولى إلى السجن ضئيل نسبية لأننا على حق فى هذه القضية.

وتقول نيويورك تايمز إن قرار هيئة المحلفين منح انتصارا للجنة المختارة بمجلس النواب التى سعت إلى فرض عقوبات على أعضاء إدارة ترامب الذين رفضوا التعاون مع أحد التحقيقات الرئيسية حول أحداث اقتحام الكابيتول.

كما أن المحاكمة كانت بمثابة اختبار غير عادى لسلطة الكونجرس. فمنذ سبعينات القرن الماضى، نادرا ما أدت الإحالات المتعلقة بازدراء الكونجرس إلى توجيه اتهامات من قبل العدل. وتم توجيه الاتهام إلى نافارو فى يونيو الماضى بجنحتى ازدراء، إحداهما لعدم الحضور للدلاء بالشهادة، والأخرى لرفض تقدم المستندات رداء على أمر الاستدعاء الصادر من اللجنة.

كتاب جديد: إيلون ماسك قطع الإنترنت عن مهمة أوكرانيا لمهاجمة الأسطول الروسي

كشف كتاب سيرة ذاتية جديد عن الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، مؤسس شركة سبايس إكس، أن الشركة قامت بقطع خدمة إنترنت القمر الصناعى ستارلينك عن غواصات أوكرانية مسيرة،العام الماضى فى الوقت الذى كانت تحاول فيه مهاجة الأسطول الروسى فى البحر الأسود.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، فإن التفاصيل الجديدة للواقعة التى سبق النشر عنها يسلط الضوء على مدى اعتماد عدة حكومات على رجل يسيطر على الوسيلة المهيمنة للاتصالات عالية السرعة ومنصة أساسية للتواصل الإجتماعى، وهى منصة إكس (تويتر سابقا).

وكان ماسك قد اشترى تويتر العام الماضى بعد أن حول شركة سبايس إكس إلى مركز قوة فى واشنطن.

وكانت الغواصات المسلحة المسيرة تستعد لمهاجمة الأسطول الروسى، وفقا لتقرير شبكة "سى إن إن" استشهد بمقتطفات من السيرة الذاتية المقبلة لماسك، والتى كتبها والتر إيزاكسون، الرئيس التنفيذى السابق لـ CNN. ووفقا لكتاب "إيلون ماسك" الذى سيطرح للبيع يوم الثلاثاء المقبل، فإن المسيرات فقدت الاتصال وانجرفت إلى الشاطئ دون وقوع أضرار.

وسارع المسئولون الأمريكيون والأوكرانيون من أجل استعادة الخدمة، وفقا للتقرير، وتواصلوا مع ماسك بشكل مباشر، ووافق الأخير فى نهاية الأمر.

وتقول واشنطن بوست إن إعادة سرد الواقعة يذكر بمدى النفوذ الهائل الذى يتمتع به مؤسس سبايس إكس، لأن منافسيه لم يستطيعوا ملاحقة الوتيرة المتسارعة للابتكار. ويظهر هذا النفوذ التوازن الحساس الذى ينبعى على الحكومة أن تراعيه عندما تبتكر الشركات بطريقة أسرع من منافسيها، أو أسرع من الحكومة نفسها.

وقال بريد سكافر، المحلل فى منظمة التحالف لتأمين الديمقراطية، إن قطع مهمة أوكرانيا هو مثال هائل على نفوذ منصات الاتصالات المتركزة فى يد عدد قليل من الشركات.

الصحف البريطانية: الملك تشارلز يحيى الذكر الأولى لوالدته: نتذكر خدمتها المتفانية وحياتها الطويلة

فى الذكرى السنوية الأولى لرحيل ملكة بريطانيا السابقة الملكة إليزابيث الثانية، تذكر نجلها الملك تشارلز خدمتها المتفانية فى تحية مؤثرة، بحسب ما ذكرت صحيفة إندبندنت.

وتم تسجيل التكريم وكتابته فى قلعة بالمورال، المقر المفضل للملكة الرحلة والذى توفيت فيه فى 8 سبتمبر من العام الماضى، وتذكر تشارلز فيه "بمودة كبيرة حياتها الطويلة وخدمته المتفانية وكل ما كانت تعينى للكثير منا".

ورافق التكريم الصورة المفضلة للملك لوالدته الراحلة والتى كانت فى عمر 42 عاما.

وتوفيت الملكة إليزابيث، أطول من مكث على عرش بريطانيا لأكثر من 70 عاما، عن عمر 96 عام محاطة بأفراد أسرتها فى منزلها باستكلندا.

وفى النعى، وجه تشارلز الشكر للأمة البريطانية للحب والدعم الذى أظهرته له وللملكة كاميلا خلال العام الماضى، وتعهد بخدمتها المتواصلة.

ووقع الملك الخطاب بـ "تشارلز إر"، وقال: "فى إحياء الذكرى الأولى لرحيل الملكة الراحلة وتوليتى العرش، نتذكر بمودة كبيرة حياتها الطويلة وخدمته المخصلة وكل ما كانت تعنيه لنا".

وأعرب الملك عن امتنانه للحب والدعم الذى تلقاه هو وزوجته كاميلا على مدار العام الماضى، متعهدا ببذل قصارى جهدهما لخدمة الشعب البريطانى.

وتم اختيار صورة ملونة رسمية التقطها سيسيل بيتن فى عام 1968 من قبل الملك شخصيًا للاحتفال بالذكرى السنوية. وتُظهر الصورة الملكة وهى تبتسم بينما تم تصويرها وهي ترتدي تاج الدوقة الكبرى فلاديمير، المصنوع من 15 دائرة ماسية متشابكة.

إندبندنت: الإرهابى المشتبه به دانيال خليفة فر من سجن بريطانيا بمساعدة من الداخل

قالت صحيفة إندبندنت بريطانية، نقلا عن مصادر استخباراتية، إنه من شبه المؤكد أن الإرهابى المشتبه به الذى فر من السجن بعد أن اختبأ داخل شاحنة تسليم الطعام، قد تلقى مساعدة من الداخل.

ويتم مطاردة الجندى السابق دانيال خليفة، البالغ من العمر 21 عاما، بعد أن فر من سجن إتش إم بى واندسورث مرتيدا زي طاهى صباح الأربعاء الماضى.

ويواجه خليفة اتهامات بزراعة قنابل زائفة فى قاعدة عسكرية، ومزاعم أنه حاول التجسس لصالح إيران، بحسب الإندبندنت، فى الوقت الذى تستمر فيه المطاردة من أجل منعه من الهروب خارج بريطانيا.

وقال المسئول الاستخباراتى إن كل المؤشرات توحى بأن الهروب كان مدبرا وليس هروبا جاء باستغلال الفرصة. كما أنه من شبه المؤكد أن السجن تلقى مساعدة من داخل السجن.

من جانبه، قال وزير العدل البريطانى أليكس تشاك إنه لا ينبغى ترك حجر فى مكانه حتى يتم معرفة الكيفية التى فر بها خليفة، فى الوقت الذى قال فيه المفتيش الرئيسس للسجون تشارلى تايلور، إن السجن الذى يعود عمره لـ 170 عاما هو عقار ويجب غلقه.

اتهم دانيال عابد خليفة بارتكاب جرائم إرهابية وتهم تتعلق بقانون الأسرار الرسمية في وقت سابق من هذا العام، بعد اتهامه بوضع قنابل مزيفة في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني.

وجاء في وثائق المحكمة أن خليفة وضع ثلاث عبوات مملوءة بالأسلاك في قاعدة سلاح الجو الملكي في ستافورد بقصد حث شخص آخر على الاعتقاد بأن المادة المذكورة من المحتمل أن تنفجر أو تشتعل وبالتالي تتسبب في إصابة شخصية أو تلف في الممتلكات، وهو ما يتعارض مع المادة 51. من القانون البريطاني الجنائي لسنة 1977.

وهو متهم أيضًا باستخلاص أو محاولة الحصول على معلومات قد تكون مفيدة لإرهابي في 2 أغسطس 2021، وانتهاك قانون الأسرار الرسمية من خلال جمع معلومات قد تكون مفيدة للعدو بين 1 مايو 2019 و6 يناير 2022.

وأشار تقرير لـ BBC إلى أنه تم القبض على خليفة في البداية في يناير 2022 للاشتباه في ارتكابه جريمة منفصلة، لكن تم إطلاق سراحه بكفالة قبل إعادة اعتقاله بعد تحقيق أجرته قيادة مكافحة الإرهاب في سكوتلاند يارد.

الأمير هارى يحيى ذكرى جدته إليزابيث: أثق أنها تنظر إلينا وسعيدة بما نفعل

أحيى الأمير هارى، دوق ساسكس، الذكرى الأولى لوفاة الملكة إليزابيث الثانية، وقال إنه متأكد أنها تنظر إليه وسعيدة لمواصلة عمله الخيرى.

ويقوم هارى، البالغ من العمر 38 عاما، بزيارة إلى بريطانيا حاليا، ليس من المتوقع أن يلتقى خلالها بوالده الملك تشارلز أو شقيقه ولى العهد الأمير ويليام.

وخلال ظهوره على منصة حفل جوائز WellChild فى لندن، أشاد الأمير بالقوة الهائلة والروح التى أظهرها الأطفال المصابون بأمراض خطيرة. وكان من المقرر أن يحضر حفل العام الماضى فى 8 سبتمبر، لكنه انسحب بعد تدهور صحة جدته وسارع ليكون بجانبها.

وقال هارى فى كلمته أمام الحفل السنوى: "كما تعرفون، لم أستطع حضور حفل جوائز العام الماضى عندما توفيت جدتى، وكما تعرفون على الأرجح أيضا، كانت ستكون أول شخص يصر أن آتى إليكم بدلا من الذهاب إليها، وهذا على وجه التحديد ما يجعلنى أعرف، بعد مرور عام، أنها تنظر إلينا جميعا الليلة، سعيدة بمواصلتنا التركيز على هذا المجتمع العظيم".

وقال دوق ساسكس إنه كأب لطفلين وثلاثة كلاب، فإنه يدرك بشدة التحديات والأفراح التى تأتى مع الأبوة، ويعترف أنه فى نفس الوقت لم يضطر إلى التعامل مع التحديات المتعلقة بالصحة.

وكان ظهور هارى فى فعالية الخميس هو المرة الأولى التى يعود فيها إلى بريطانيا منذ تقديم الأدلة فى قضية ضد مجموعة صحف ميرور فى المحكمة العليا فى يونيو الماضى.

الصحف الايطالية والإسبانية

شكل العباءة الممنوع ارتدائها للفتيات فى مدارس فرنسا

حظرت وزارة التعليم الفرنسية استخدام العباءات في مدارس البلاد اعتبارا من 4 سبتمبر الجاري، وابتداءً من العام الدراسي الجديد، منعت فرنسا الفتيات من ارتداء العباءة، وهى لباس إسلامى تقليدى، فى الفصول الدراسية.

ولكن على الرغم من الفيتو الرسمي، وصل ما يقرب من 300 طالب إلى الفصول الدراسية يوم الاثنين الماضى ، وهو اليوم الذي بدأت فيه الفصول الدراسية، وهم يرتدون الملابس الخاصة بهم والتى تعبر عن ثقافتهم الأصلية.

ووفقا لأرقام وزارة التعليم الفرنسية، فإن معظم هؤلاء الفتيات يبلغن من العمر 15 عاما أو أكثر، وبناءً على تعليمات الوزارة، تم إجراء حوار بين إدارة المدرسة مع كل طالبة كل حده بعد ذلك، وافقت معظم الفتيات المراهقات على ارتداء الملابس الخاصة بالمدرسة.

لكن ما هي العباءة؟

العباءة عبارة عن فستان أو سترة طويلة وفضفاضة وخفيفة تمتد من الكتفين إلى القدمين وتغطي الجسم بالكامل باستثناء الرأس والرقبة واليدين والقدمين.

وهو لباس تستخدمه النساء في العالم الإسلامي ويشبه الجلباب - قطعة ملابس تقليدية من المغرب - أو القفطان، وتقليديا، تكون العبايات سوداء اللون، ولكن قد تحتوي على بعض الزخارف.

أما الجلباب فهي ذات ألوان فاتحة، والقفاطين تستخدم ألوانًا أكثر حيوية.

لا ينبغي الخلط بين العباءة والحجاب أو الوشاح أو الحجاب الذى ترتديه النساء المسلمات على الرأس. على الرغم من أنه وفقًا للإسلام، يجب ارتداء كلا الثوبين معًا.

لماذا لا تريد فرنسا العباءات في الفصول الدراسية؟

وتفرض فرنسا حظرا صارما على الرموز الدينية في المدارس العامة والمباني الحكومية، بحجة أنها تنتهك القوانين العلمانية، وتم حظر استخدام الحجاب منذ عام 2004 في المدارس العامة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من الجدل حول استخدام العباءات في المدارس الفرنسية،وقد تم استخدام هذا الثوب بشكل متزايد في الفصول الدراسية، مما أدى إلى انقسام سياسي حوله.

ودفعت الأحزاب اليمينية من أجل فرض الحظر، في حين أعربت الأحزاب اليسارية عن قلقها بشأن حقوق النساء والفتيات المسلمات.

وفي عام 2010، حظرت فرنسا ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مما أثار غضب الجالية المسلمة في فرنسا البالغ عددها خمسة ملايين نسمة.

وفرضت فرنسا حظرا صارما على الرموز الدينية في المدارس منذ القرن التاسع عشر، بما في ذلك الرموز المسيحية مثل الصلبان الكبيرة، في محاولة للحد من أى تأثير كاثوليكي على التعليم العام.

وبما يعكس التغير السكاني، فقد قامت بتحديث القانون على مر السنين ليشمل الحجاب الإسلامي والكبة اليهودية، ولكن لم يتم حظر العباءات بشكل مباشر حتى الآن.

وبالمقارنة مع 12 مليون صبي وفتاة بدأوا الدراسة يوم الإثنين الماضى ، تعتقد الحكومة أن الأرقام تظهر أن الحظر الذي فرضته قد تم قبوله على نطاق واسع.

فيروس كورونا يمنع رئيس حكومة إسبانيا من حضور قمة العشرين فى نيودلهى

قام رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز بالغاء سفره إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا، حسبنا قالت صحيفة الكونفندثيال الاسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتمكن من السفر إلى نيودلهى لحضور قمة العشرين بعد أن ثبتت إصابته بكورونا فى الاختبار الإلزامى لحضور القمة، وقال على تويتر "لقد أثبتت إصابتي بفيروس كورونا، ولن أتمكن من السفر إلى نيودلهي لحضور قمة مجموعة العشرين.. أنا اشعر بحال جيدة".

وقالت الصحيفة إن حكومة إسبانيا ستمثلها النائب الأول للرئيس ووزيرة الشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي، نادية كالفينيو، ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خوسيه مانويل ألباريس.

يذكر أن رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل وصل إلى العاصمة الهندية "نيودلهى" من أجل المشاركة فى قمة مجموعة العشرين المقرر أن تبدأ فعاليتها غدا السبت ولمدة يومين، كما وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" إلى العاصمة الهندية للمشاركة في القمة حيث كان في استقبالها وزيرة الدولة الهندية في وزارة التجارة والصناعة "أنوبريا سينغ باتل".

وفى وقت سابق، وصل الرئيس الأرجنتينى ألبرتو فرنانديز إلى العاصمة الهندية "نيودلهى" للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين المقرر بدء فعالياتها غدا السبت ولمدة يومين.

طوارئ فى البرازيل بعد ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 42 شخصا

تسببت الأمطار الغزيرة في جنوب البرازيل في مصرع 42 شخصًا على الأقل، وأعلنت الحكومة البرازيلية حالة الطوارئ، حسبما قالت صحيفة أو جلوبو البرازيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن منطقة ريو راندي دو سول هي المنطقة الأكثر تضررا من الأمطار الناجمة عن الفيضان الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع، وبحسب آخر نشرة أصدرتها السلطات في البلاد، فقد توفي يوم الخميس 7 سبتمبر 42 شخصا ولا يزال 25 آخرون في عداد المفقودين، وأوقفت السلطات البرازيلية احتفالات عيد الاستقلال لحشد فرق الإنقاذ وقوات الطوارئ.

وتسببت الرياح التي بلغت سرعتها أكثر من 110 كيلومترات في الساعة إلى جانب هطول الأمطار الغزيرة في تعرض العديد من البلدات الجنوبية في دولة ريو لفيضانات خطيرة أدت، وفقًا للأرقام الحكومية، إلى مقتل 42 شخصًا ونزوح 10551 شخصًا من منازلهم.

وتعد بلدية موكوم إحدى المستوطنات التي عانت أكثر من غيرها من هذه الكارثة الطبيعية، حيث أبلغت عن مقتل 15 شخصًا وفقدان 9 آخرين بعد هطول الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضان نهر تاكواري، مما أودى بحياة العشرات من الأشخاص ودمر مئات المنازل.

وقال ماركوس أنطونيو جوميز (55 عاماً)، وهو أحد سكان موكوم، والذي أعرب أيضاً عن قلقه بشأن المستقبل: "جاءت المياه بسرعة كبيرة، وارتفع ارتفاعها مترين في الساعة لم يبق لدينا شيء. ولا حتى الملابس".

من جهته، وصل حاكم المنطقة إدواردو ليتي إلى البلدة أمس الخميس بهدف "مرافقة جهود الإغاثة"، كما كتب في صفحته الشخصية "إكس" المعروفة سابقاً بـ"تويتر".

وقال المسؤول البرازيلي: "لقد وصلت للتو إلى موكوم، في وادي تاكواري، لمراقبة عواقب الفيضانات عن كثب. لقد حشدت الحكومة جهودها وتبذل كل ما في وسعها لاستعادة الحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن"، وشكر الدعم الذي قدمته الحكومة البرازيلية.

وفى عشية رحلته إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين، أعرب رئيس البرازيل، لولا دا سيلفا، عن دعمه للحكومة المحلية في ريو جراندي دو سول، في أقصى جنوب البلاد، بالإضافة إلى ذلك. لتفويض نائب رئيسها جيرالدو ألكيم بمهمة السفر إلى المنطقة المتضررة إذا لزم الأمر.

وتتوقع هيئات الأرصاد الجوية المستقلة أن تستمر الأمطار الغزيرة حتى اليوم الجمعة على الأقل، وهو ما يمثل تهديدا كبيرا للمنطقة ويمكن أن يصبح أحد أسوأ العواصف التي شهدتها البرازيل في تاريخها بأكمله.