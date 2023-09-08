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الصحة تكشف أعراض الإصابة بالأنفلونزا وتؤكد: تسبب مرضا خفيفا إلى شديد الخطورة

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 07:00 ص
الصحة تكشف أعراض الإصابة بالأنفلونزا وتؤكد: تسبب مرضا خفيفا إلى شديد الخطورة الصحة تكشف أعراض الإصابة بالأنفلونزا
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بالأنفلونزا وكيفية الوقاية منها، حيث يمكن أن تسبب الأنفلونزا مرضًا خفيفًا إلى شديد الخطورة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان: قد تؤدي أحيانًا الإصابة بالأنفلونزا إلى الوفاة، وهناك اختلاف بين الأنفلونزا ونزلات البرد، فعادة ما تأتي الأنفلونزا فجأة، وغالبًا ما يشعر الأشخاص المصابون بالأنفلونزا ببعض أو كل هذه الأعراض: 
١- حمى (ارتفاع بدرجة الحرارة) أو الشعوربالحمى
٢- قشعريرة
٣- سعال 
٤- التهاب الحلق 
٥- سيلان أو انسداد الأنف 
 ٦-  آلام في العضلات أو الجسم
٧- الصداع 
٨- التعب والشعور بالإرهاق 
واستكملت: قد يعاني بعض الأشخاص من القيء والإسهال على الرغم من أن هذا أكثر شيوعًا عند الأطفال منه لدى البالغين
من المهم ملاحظة أنه ليس كل شخص مصابب الأنفلونزا سيصاب بالحمى.
 

الصحة

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