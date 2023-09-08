الرئيس السيسى يشارك فى قمة مجموعة العشرين G20.. إنفوجراف

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، للمشاركة فى أعمال قمة مجموعة العشرين، حيث يشارك الرئيس السيسي كضيف الشرف الرئيسى فى أعمال القمة.

- تنطلق قمة مجموعة العشرينG20 يوم 9 سبتمبر الجارى وتستمر لمدة يومين فى الهند - تضم قائمة حضور القمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الأمريكى جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الاتحاد الأفريقي - تتألف مجموعة العشرين من 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبى، وتشمل كلا من الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة والهند والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا - تعد مجموعة العشرين المنتدى الأول للتعاون الاقتصادى الدولي - تلعب المجموعة دورا مهما فى تعزيز الهيكل العالمى والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية - تهدف إلى تعزيز الاقتصاد العالمى وتطويره وإصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالى العالمى - تركز على تطوير آليات فرص العمل - يمثل أعضاء المجموعة نحو 85% من الناتج الإجمالى العالمى - تشكل اقتصادات المجموعة 75% من حجم التجارة العالمية - تعد الولايات المتحدة أكبر اقتصاد فى المجموعة تليها الصين