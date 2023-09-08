اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 سبتمبر 2023 12:26 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع الروسية: تصدينا لـ 14 هجوما معاديا وقمنا بالقضاء على 110 جنود أوكرانيين

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 12:00 ص
الدفاع الروسية: تصدينا لـ 14 هجوما معاديا وقمنا بالقضاء على 110 جنود أوكرانيين الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها صدت 14 هجوما للجيش الأوكرانى فى منطقتى فيربوفويه ورابوتينو، وقامت بالقضاء على 110 جنود أوكرانيين على محور زاباروجيا.

وقالت الدفاع الروسية فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن :"الوحدات الروسية قامت بتدمير دبابتين، وأربع مركبات مشاة قتالية، ومركبتين مدرعتين وثلاث سيارات عسكرية، ومدفع (هاوتزر إم- 777) أمريكى الصنع، ومدفع (جفوزديكا) ، بالإضافة إلى مدفع "مستا بي" وآخر من طراز "دي- 30".


وأضافت أن :"القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر مادية وصلت لأكثر من 320 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك، بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع بولندية الصنع من طراز كراب".

 

 


حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة