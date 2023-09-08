الدفاع الروسية: تصدينا لـ 14 هجوما معاديا وقمنا بالقضاء على 110 جنود أوكرانيين

أ ش أ

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها صدت 14 هجوما للجيش الأوكرانى فى منطقتى فيربوفويه ورابوتينو، وقامت بالقضاء على 110 جنود أوكرانيين على محور زاباروجيا.

وقالت الدفاع الروسية فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن :"الوحدات الروسية قامت بتدمير دبابتين، وأربع مركبات مشاة قتالية، ومركبتين مدرعتين وثلاث سيارات عسكرية، ومدفع (هاوتزر إم- 777) أمريكى الصنع، ومدفع (جفوزديكا) ، بالإضافة إلى مدفع "مستا بي" وآخر من طراز "دي- 30".



وأضافت أن :"القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر مادية وصلت لأكثر من 320 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك، بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع بولندية الصنع من طراز كراب".