مقديشيو (أ ش أ)

سيطر الجيش الصومالى اليوم الجمعة، بالتعاون مع المقاومة الشعبية، بشكل كامل على منطقة "عيل لهلى" بإقليم غلغدود، وسط البلاد.

وقال قائد العملية العسكرية جنرال آدم - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - إن القوات المسلحة الصومالية مستمرة فى تنفيذ عمليات تمشيط مناطق واسعة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة الإرهابيين. يشار إلى أن الإرهابيين يواجهون معارك برية وجوية من قبل الجيش الصومالى والقوات الشعبية التى تواصل زحفها نحو القرى والمناطق القليلة المتبقية من أقليم غلغدود وسط البلاد.

وكان رئيس الصومال الدكتور حسن شيخ محمود، أكد أن الجيش الوطني الصومالي والقوات المحلية بالولايات، والمقاومة الشعبية، سيلاحقون الخلايا الإرهابية في كل شبر من أراضي بلاده، مشددا على أن الهدف من القضاء على الإرهاب هو ضمان الاستقرار، وإعادة الخدمات الأساسية، وإرساء البنية التحتية للسكان المحليين.

وقال الرئيس الصومالي - في خطاب له أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) "إن القوات المسلحة الوطنية تغلبت على العدو الإرهابي المتمثل في مليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة)، وإن الجيش الوطني بالتعاون مع المقاومة الشعبية تمكن من تحرير مدن ومناطق ولايتي هيرشبيلي وجلمدج، منوها بعمليات عسكرية ستكون ضد فلول المتمردين في المناطق التابعة لولايتي جنوب الغرب، وجوبالاند.