وقال قائد العملية العسكرية جنرال آدم - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - إن القوات المسلحة الصومالية مستمرة فى تنفيذ عمليات تمشيط مناطق واسعة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة الإرهابيين.

يشار إلى أن الإرهابيين يواجهون معارك برية وجوية من قبل الجيش الصومالى والقوات الشعبية التى تواصل زحفها نحو القرى والمناطق القليلة المتبقية من أقليم غلغدود وسط البلاد.