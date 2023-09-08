التعليم: إجراء قانوني ضد المعلمين الحاصلين على إجازة ويعملون بالدروس الخصوصية

كتب محمود طه حسين

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بمكافحة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود لمحاربتها استعداداً للعام الدراسي الجديد تمهيدا للقضاء عليها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وخاصة المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم طبقا للجدول المدرسى مع اتخاذ كافة الإجراءات تجاه من يمارس مهنة التدريس دون حق لا سيما من اتخذوا إجازة بدون مرتب أو اجازات طويلة ويمارسون التدريس بمراكز خاصة أو بمقراتهم الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على حظر تواجد أو استخدام الهاتف المحمول المزود بكاميرات وبرامج ألعاب نهائيا داخل المدارس ويسمح بتليفونات المحمول غير المزودة بكاميرات بشرط عدم استخدامه أثناء الحصص الدراسية لكل من الطلاب والمعلمين وتوقيع العقوبات على المخالفين.

وأكد وزير التربية والتعليم الالتزام على ضرورة الالتزام بالزي المدرسي الموحد حرصا على الانضباط داخل المدرسة ، مع عدم اجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها والالتزام بتنفيذ ما ورد بالقرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023 المنظم لهذا الشأن ، كما شدد الوزير على ضرورة التزام المعلمين بالملابس التي تليق بمكانتهم بإعتبارهم قدوة يحتذى بها.