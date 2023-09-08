التضامن في أسبوع.. انخفاض نسبة الأمية بين مستفيدي تكافل وكرامة إلى 48%

كتب مدحت وهبة

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 8 سبتمبر، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

- مشروع "مودة" يدرب 2500 مكلفة خدمة عامة و972 شابا وفتاة من المخطوبين و 472 من الشباب وذوي الإعاقة المقبلين على الزواج من الجنسين بالتعاون مع Giz ويكثف تدريباته للأبناء من كريمي النسب.

- مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، توزع 2 طن لحوم و20 ألف شنطة مواد غذائية على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، بالشراكة مع مديرية الأوقاف، ووفق خطط استهداف للقرى الأكثر احتياجاً.

- خلال زيارتها لمحافظة أسوان.. وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة ومحافظ أسوان يطلقون مبادرة "درع التسامح..صعيد بلا ثأر".

والقباج تصرح: نثمن مبادرات المصالحة التي تحقن الدماء وتشيع ثقافة السلام بين العائلات.. وندعمها من خلال كافة برامج الوزارة الميدانية لتساهم بشكل إيجابي في الحماية الوقائية من جريمة الثأر.

- القباج تتفقد نقطة الخدمات الإنسانية للهلال الأحمر المصري أمام محطة أسوان للسكك الحديدية..وتطمئن على الخدمات المقدمة لكافة المستفيدين.

- وتفتتح أحدث فروع بنك ناصر الاجتماعي في مدينة أسوان الجديدة.. وتقول إن الفرع الجديد يأتي استكمالاً لاستراتيجية وخطط البنك التوسعية لزيادة حجم الأعمال والتوسع في قاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي.

- في اليوم الثانى لزيارتها لمحافظة اسوان.. القباج تجري زيارة ميدانية لخط سير العائدين من المصريين والسودانيين والجنسيات الأخرى العابرين إلى جمهورية مصر العربية من خلال المعابر الحدودية المصرية.

- وتتفقد نقاط الخدمات الإغاثية والطبية للهلال الأحمر المصري بمعبر "قسطل" وموقف حافلات "كركر" وتلتقي الأسر السودانية العابرة للحدود وترصد الخدمات المقدمة لهم.

- القباج من أمام معبر قسطل الحدودي: الهلال الأحمر المصري قدم منذ اندلاع الأزمة السودانية مليون و٢٥٠ ألف زجاجة مياه ومواد غذائية وأدوات نظافة شخصية، وما يزيد على 44 ألف خدمة طبية أولية في التخصصات الطارئة والأطفال والنساء والباطنة، و8,700 استفادوا من خدمات الدعم النفسي.

- نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي.. مها هلالي مستشار وزير التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة والتأهيل تشهد إعلان تفاصيل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"، تحت عنوان "الحياة حلوة" بمشاركة 42 دولة عربية وأجنبية من ٢٢ - ٢٩ سبتمبر الجاري.

- تعزيزا للتعاون مع القارة الإفريقية وفي لقاء هو الأول من نوعه.. وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل رئيس الصليب الأحمر بليثوتو ورئيس الصليب الأحمر باسواتيني ممثلين من جمعيات جنوب القارة الإفريقية لتوطيد آليات التعاون واستعراض تجربة الهلال الأحمر المصري وتطور آليات عمله في الآونة الأخيرة.

- نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد اجتماعاً موسعاً مع قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي بحضور مديري المديريات وروؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بالديوان العام لاستعراض مستجدات العمل وسياسات الوزارة للمرحلة المقبلة.

- القباج تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي .. وتستعرض مؤشرات نتائج أعماله عن العالم المالي 2022-2023 وتصرح بأن المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تؤكد استمرار تسجيل معدلات نمو قوية فى جميع قطاعات الأعمال.. ووصول رصيد التمويلات الممنوحة للمرأة إلى 14 مليار جنيه.

- صندوق عطاء للاستثمار الخيرى يوقّع بروتوكول للتأهيل لتوفير 280 طرف صناعي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة والأشخاص في سن العمل من فاقدي الأطراف وباستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الابعاد في صناعة الأطراف الصناعية.

- تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي تنفيذ أربع ورش عمل لتدريب وتأهيل مدخلي بيانات الأسر البديلة والكافلة بالمديريات في إطار التحول الرقمي والمنظومة الجديدة للرعاية البديلة:

- القباج تتابع حادث انهيار عقار حدائق القبة.. وتوجه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع محافظ القاهرة.

- القباج تشارك في جلسة « دور المجتمع المدني في دعم قطاع صحة السكان من أجل تحقيق التنمية المستدامة» بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023.

- على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.. وزيرا التضامن الاجتماعي والصحة والسكان يوقعان بروتوكول تعاون لإنشاء وتأثيث دور حضانة أطفال بمراكز تنمية وصحة الأسرة.

- التضامن الاجتماعي تطلق مسابقة "بطل من بلدنا" بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصار حرب أكتوبر 1973 نحو تعزيز قيم الانتماء الوطني.. وتقديم 6 جوائز مالية لأفضل 6 أفلام وعرضها على منصات الوزارة الرسمية.

- فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي ينجح في إجراء التدخلات اللازمة والتعامل مع 465 شكوى، باستجابة 100% خلال شهر أغسطس الماضي.

- برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر بالجيزة ينفذ تدريبا تاهيليا لمستفيدات تكافل وكرامة على البرنامج التدريبي ( السيدات يمضين قدما ) استعدادا لتمكينهن قتصاديا وريادتهن في سوق العمل.

- وحدات التضامن بالجامعات تستكمل جهودها بمبادرة الطالب المنتج وجامعة سوهاج تنفذ ورشاً تدريبية للصناعات اليدوية ودورات في دراسات الجدوى وريادة الأعمال بجامعة 6 أكتوبر.. وجامعة الفيوم تنفذ ورشة عن الأفكار الإبداعية للمشروعات الصغيرة.

- رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق "قادرون باختلاف".. ووزيرة التضامن تستعرض مهام الصندوق، وتؤكد أنه تم إعداد قرار بشأن القواعد المُنفذة لأحكام قانون إنشاء صندوق "قادرون باختلاف"، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

- رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، ووزيرة التضامن الاجتماعى تستعرض زيادة عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وفي مقدمتها تكافل وكرامة وبرنامج الإسكان الاجتماعي، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة ورعاية ذوي الإعاقة وأصحاب المعاشات.

- القباج تستقبل وزيرة رعاية الأسرة بدولة صربيا داريا كيسيتش والوفد المرافق لها بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قضايا تنمية الأسرة والإعاقة وبرنامج مودة والتصدي للزيادة السكانية .

- القباج تستقبل فادية سعدة مديرة التنمية البشرية بالبنك الدولى والوفد المرافق لها لاستعراض شبكات الأمان الاجتماعي وبرامج التمكين الاقتصادي.

- القباج تستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023 وتصرح: جارى الإعداد لافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة تقدم خدماتها مجانا وفي سرية تامة.

- الهلال الأحمر المصرى ينفذ تدريب إعداد ميسرين فى الإسعافات الأولية النفسية بحضور عدد من القادة المجتمعيين من جنسيات ومناطق مختلفة، في ضوء نشر الوعي بين مجتمعات اللاجئين والمهاجرين.

- تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.. مديرية التضامن بالسويس تنظم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني احتفالية لتوزيع عدد 45 كرسي متحرك كهربائي على ذوي الإعاقة من الأسر الأولى بالرعاية.

- احتفالا باليوم العالمى لمحو الأمية.. برنامج لا أمية مع تكافل يعلن انخفاض نسبة الأمية بين مستفيدي تكافل وكرامة إلى 48% مقابل 62% عام 2019 والتنسيق مع يونسكو لإعداد 3 مراكز تعليم مجتمعي.