اليوم السابع
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"الأنباء الإماراتية": وفاة فرد من طاقم الطائرة العمودية وعمليات الإنقاذ مستمرة

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 07:10 م
"الأنباء الإماراتية": وفاة فرد من طاقم الطائرة العمودية وعمليات الإنقاذ مستمرة سقوط طائرة- أرشيفية
أ ش أ

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أفادت الهيئة العامة للطيران المدني، أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية للبحث عن أفراد طاقم الطائرة العمودية التابعة لشركة "إيروجلف" والتي سقطت قبالة سواحل إمارة أم القيوين أثناء رحلة تدريب ليلية كانت قد أقلعت مساء أمس من مطار آل مكتوم الدولي.

وأعلنت الهيئة في بيان لها بأنه وخلال عمليات البحث المستمرة منذ وقوع الحادثة وحتى الساعات الحالية، تم العثور على أحد أفراد طاقم الطائرة وقد وافته المنية جراء الحادثة، فيما تستمر عملية البحث والإنقاذ عن الطيار المفقود الآخر.

وأكدت الهيئة أن عملية انتشال باقي أجزاء الطائرة مستمرة وأن جميع الإجراءات تتم حسب أفضل الممارسات بالتعاون مع الجهات المختصة في البحث والإنقاذ.

وتقدمت الهيئة العامة للطيران المدني بخالص العزاء والمواساة لأسرة المتوفى.

وأكدت التزامها بنشر مستجدات الحادثة فور توفرها، مناشدةً الجمهور استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ودرء الشائعات والمعلومات المغلوطة.

 


الطائرة العمودية

الامارات

وكالة الانباء الاماراتية

مصر

طيار مصري

رحلة تدريبية



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