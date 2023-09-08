اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 سبتمبر 2023 04:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: تحسن نسبى بحالة الطقس بداية من غد والعظمى بالقاهرة السبت 36 درجة

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 12:56 م
الأرصاد: تحسن نسبى بحالة الطقس بداية من غد والعظمى بالقاهرة السبت 36 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد التحسن فى الأحوال الجوية، وذلك تزامنا مع الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد هذه الأيام وبدأت من الأربعاء الماضى .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يبدأ التحسن النسبي في درجات الحرارة بداية من يوم غدا السبت لتكون درجة الحرارة المتوقعة علي القاهرة 36 درجة والسواحل الشمالية 32 وجنوب الصعيد 45 درجة.

ويشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا بدرجات الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة جاف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية  وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية الغربية ،  مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء .

ويشهد اليوم نشاط رياح ببعض المناطق ، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الجمعة :  القاهرة العظمى 38  درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 27 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة  والصغرى  29 درجة   .


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

حالة الطقس اليوم الجمعة 8/9/2023 فى مصر

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 12:00 ص

أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الخميس، 07 سبتمبر 2023 05:00 م

حالة الطقس اليوم الخميس 7/9/2023 فى مصر

الخميس، 07 سبتمبر 2023 12:00 ص

حالة الطقس اليوم الأربعاء 6/9/2023 فى مصر

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 12:00 ص

الكلام فى التريند على إيه؟.. "حفار" يؤدى إلى أضرار غير قابلة للإصلاح فى سور الصين.. موجة حارة ورطوبة عالية بحالة الطقس حتى الأحد المقبل.. ومياه الفيضانات تتدفق داخل مترو فى إسبانيا.. وارتفاع الضحايا لـ3 أشخاص

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 07:00 م

موجة حارة ورطوبة عالية.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 10:40 ص

حالة الطقس اليوم.. ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:00 ص

أمطار وارتفاع حرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 02:00 م

ارتفاع الحرارة ورطوبة عالية ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 10:44 ص

حالة الطقس اليوم.. حار بأغلب الأنحاء وارتفاع فى نسب الرطوبة

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة