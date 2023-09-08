الأرصاد اليابانية تحذر من أمطار غزيرة وانهيارات أرضية فور وصول إعصار يون يونج

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حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من هطول أمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات أرضية في جزر "إيزو" الواقعة على بعد حوالي 100 كليومتر جنوبي العاصمة طوكيو فور وصول إعصار "يون يونج" المتوقع أن يضرب شرق البلاد مساء اليوم الجمعة.

ورجحت الوكالة - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية الرسمية - أن يصل إعصار "يون يونج" لليابسة في شرق اليابان بعد ساعات، مع احتمالية حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في المناطق المنخفضة بالإضافة إلى فيضان الأنهار.

وذكرت الوكالة أن الإعصار تحرك شمالا فوق البحر جنوب اليابان، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة على الجزء الجنوبي من سلسلة جزر إيزو، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب طوكيو ومحافظة تشيبا القريبة من طوكيو. فيما تعطلت بعض خدمات السكك الحديدية، مع تعليق أجزاء من خط توكايدو وخط أوتشيبو، وفقا لشركة سكك حديد شرق اليابان.

وفي مياكي بجزر إيزو، تم تسجيل 133 ملم من الأمطار خلال ساعة واحدة حتى 7 صباحا بالتوقيت المحلي وشهدت منطقة كانتو المتمركزة في طوكيو أيضا هطول أمطار غزيرة منذ الصباح، حيث هطل 212 ملم من الأمطار في موبارا في تشيبا خلال ست ساعات حتى 9 صباحا.

وبحسب الوكالة، يدور إعصار "يون-يونج" الآن على بعد حوالي 180 كيلومترا جنوب غرب أومايزاكي في محافظة شيزوكا بوسط اليابان بضغط جوي يبلغ 996 هكتوباسكال مع رياح بسرعة تصل إلى 126 كيلومترا في الساعة.