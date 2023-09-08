افتتاح 6 مشروعات خدمية وتنموية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 2 مليار و260 مليون جنيه، وذلك لتدعيم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030 بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وهى كالتالى..

محطة مياه العدوة والتى تعمل بطاقة 10 آلاف م3/ اليوم بمركز ههيا بتكلفة 60 مليون جنيه.

محطة مياه البكارشة والتى تعمل بطاقة 51 ألف م3/ اليوم بمركز الحسينية بتكلفة مليار جنيه.

مشروع صرف صحى قرية ام الزين بمركز الزقازيق والذى يضم خطوط طرد وشبكات انحدار بتكلفة 35 مليون جنيه.

مشروع توسعات محطة معالجة الزقازيق بتكلفة 600 مليون جنيه.

مشروع إنشاء محطة معالجة الصوالح بمركز فاقوس والتى تعمل بطاقة 22 ألف م3/اليوم لخدمة قرى (الجعافرة- الخطارة الصغرى- الهيصمية- سواده- الصوالح- الخميين- النمروط - منزل نعيم ) وبتكلفة 366 مليونا و800 ألف جنيه.

مشروع إنشاء محطة معالجة قنتير بمركز فاقوس لخدمة قرى ( قنتير والغزالى وعزبتى زيزو وغالي) والتى تعمل بطاقة 10 آلاف م3/اليوم وبتكلفة 210 ملايين جنيه.

وأضاف المحافظ أن المحافظة جادة فى تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية فى كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جوده حياه المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.

يذكر أن محافظ الشرقية قد أعلن الانتهاء من تنفيذ 93 مشروعا خدميا وتنمويا فى قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحى- الإسكان- الطرق والكبارى- الأبنية التعليمية- الشباب والرياضة- الكهرباء) بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه من المقرر افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجارى فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى والذى يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم فى إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.