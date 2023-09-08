افتتاح 3 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة 11 مليونا و200 ألف جنيه

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف .

مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة انه تم إفتتاح 3 مساجد جديدة بمراكز أبو المطامير و دمنهور و حوش عيسى بتكلفة إجمالية 11 مليون و 200 ألف جنيه وهم:

- مسجد التوحيد - عزبة فرحات - أبو المطامير على مساحة 110 م2 بتكلفة إجمالية مليون و 200 ألف جنيه.

- مسجد عزبة الناموس - البرنوجي - دمنهور على مساحة 200 م 2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد الفتح - قرية أباظة - حوش عيسى على مساحة 110 م2 بتكلفة إجمالية 8 مليون جنيه.

يذكر ان خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه.

وأكدت الخطبة أن المتأمل في حال خاتم أنبياء الله ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدرك أنه عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس حبا لربه سبحانه.