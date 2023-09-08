اليوم السابع
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الجمعة، 08 سبتمبر 2023 01:08 م
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ارتفاع شديدة فى درجات الحرارة بكفر الشيخ والأهالى يلجأون للبحر وحمامات السباحة

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 12:30 م
ارتفاع شديدة فى درجات الحرارة بكفر الشيخ والأهالى يلجأون للبحر وحمامات السباحة مصيف بلطيم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة، أعلى من معدلاتها في الأيام السابقة، وسجلت درجات الحرارة بمحافظة كفر الشيخ 39 درجة، والدرجة المحسوسة 41درجة، والدرجة الصغرى 26 درجة، بزيادة 3 درجات عن الأيام السابقة، ويزيد من درجات الحرارة ارتفاع نسب الرطوبة.

وتواجد عدد كبير من المصطافين بشواطئ مصيف بلطيم، لجوءاً لمياه البحر المتوسط، وهروبا من حرارة الجو، بتخفيف الأجواء بالتواجد بمياه البحر المتوسط، في ظل انتشار فرق الإنقاذ بطول الشواطئ ال6، وتوفير كافة الخدمات للمصطافين، كما لجأ الأطفال والشباب لحمامات السباحة بعدد من النوادى بمدن المحافظة، منها نادي كفر الشيخ، ونادي سخا، وغيرهما.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المصطافين بتوخي الحذر نظرا لارتفاع الأمواج، كما وجه هيثم عطية، رئيس مدينة بلطيم، بمتابعة انتشار فرق الإنقاذ بطول الشواطئ ال6، حفاظا على حياة المصطافين، خاصة أن ارتفاع أمواج البحر حسب بيان هيئة الأرصاد المصرية من 1ل1.5 متر.

اقبال على شواطئ مصيف بلطيم

اقبال على شواطئ مصيف بلطيم

تنبيه من رجال الانقاذ لعدم التعمق في مياه البحر المتوسط
تنبيه من رجال الانقاذ لعدم التعمق في مياه البحر المتوسط

توافد على مصيف بلطيم هروبا من شدة الحرارة
توافد على مصيف بلطيم هروبا من شدة الحرارة

جانب من الاقبال على مصيف بلطيم
جانب من الاقبال على مصيف بلطيم

زحام شديد بمصيف بلطيم
زحام شديد بمصيف بلطيم

 


 

 


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