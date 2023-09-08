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إعادة قيام ووصول بعض القطارات من محطة مصر بدل شبرا الخيمة بداية من اليوم

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 06:00 ص
إعادة قيام ووصول بعض القطارات من محطة مصر بدل شبرا الخيمة بداية من اليوم محطة مصر برمسيس
كتب سيد الخلفاوى

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تبدأ الهيئة القومية للسكك الحديدية، اليوم الجمعة، إعادة قيام ووصول بعض القطارات من محطة القاهرة "محطة مصر" بدلاً من اختصارها بمحطة شبرا الخيمة، تيسيراً على الركاب، حيث يتم إلغاء إختصار قطارات الثالثة التهوية الديناميكية الشغالة ما بين الإسكندرية / القاهرة بمحطه شبرا الخيمة ويتم وصولهم لمحطة القاهرة وهم قطارات ( 1108 -132 -32 -28 ، 7 – 23 – 31 – 35 ).
 
واعتباراً من غد الجمعة الموافق 8/9/2023 يتم إلغاء إختصار قطارات ركاب خط (طنطا / منوف / القاهرة ) بمحطه شبرا الخيمه ووصولهم لمحطة القاهرة وهم قطارات (534/124/562/548/550/558/،  535/543/549/555/557/123).
 
ويأتى ذلك استكمالًا لخطة إعادة قيام ووصول بعض القطارات وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
 
 

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