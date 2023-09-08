إصابة طفلين بخرطوش فى حفل عرس بالشرقية

أصيب طفلين بطلق خرطوش إثر تواجدهما بحفل عرس بقرية الصنافين القبلية بالشرقية.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى، بوصول " كريم م ع " 12 سنة و" يوسف م م" 12 سنة مقيمان الصنافين بطلق نارى بالساقين، وتم تقديم الإسعافات الأولية.

وتبين حدوث إصابتهما أثناء تواجدهما فى حفل عرس بالقرية، تم تحرير محضرا بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

وفى سياق متصل استقبل مستشفى أبوحماد المركزى، كل من " محمد ال م" 35 سنة و" أحمد م ع" 24 سنة مقيمان أبوكبير، مصابين باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم، وتبين حدوث إصابتهما إثر سقوط تروسيكل بهما بترعة بطريق أبوحماد أبوكبير، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما.