اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 سبتمبر 2023 02:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار النفط تسجل 89.62 دولار لـ"برنت"..و86.43 للخام الأمريكى

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 02:00 م
أسعار النفط تسجل 89.62 دولار لـ"برنت"..و86.43 للخام الأمريكى براميل نفط
كتبت مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، 89.62 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86.43 دولار للبرميل.
 
وتحدث هيثم الجندي المحلل الاقتصادي، حول أسباب ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية لأعلى مستوى موسمي، قائلا:" أسعار النفط الخام تشهد تحول فى اتجاهها منذ أواخر يونيو حيث ارتفعت لحوالى 25%، والفضل يرجع لقرار المملكة العربية السعودية فى إعلان تخفيض طوعى فى إنتاجها من النفط مليون برميل يوميا".
 
وذكر هيثم الجندى، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، بدأ الأمر فى تخفيض هذا القدر فى يوليو ثم تمديده لأغسطس ثم تمديده إلى سبتمبر وكان آخر بالأمس وهو إعلان التمديد حتى نهاية العام لمدة 3 أشهر، كما أعلنت روسيا خفض صادراتها بمقدار 600 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.
 
وتابع :" التخفيض يضاف إلى تخفيضات من جانب أوبك بلس فى أبريل بمقدار مليون و400 ألف برميل يوميا مما يعنى أن هناك عجزا فى المعروض العالمى من الخام ترتب عليه زيادة فى الأسعار، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار البنزين له آثار وتداعيات سياسية على الولايات المتحدة، حيث يقترب سعر الجالون فى أمريكا 4 أضعاف مما قد يثير قلق فى الإدارة الأمريكية."

أسعار النفط

سعر برنت

سعر الخام الامريكى

براميل النفط



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة