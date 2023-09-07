اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 سبتمبر 2023 09:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

وزير دفاع بولندا يؤكد دعم بلاده لأوكرانيا

الخميس، 07 سبتمبر 2023 08:00 ص
وزير دفاع بولندا يؤكد دعم بلاده لأوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الدفاع البولندي "ماريوس بلاشتشاك" إن بلاده تدعم قتال أوكرانيا ضد العملية العسكرية الروسية لرغبتها في أن تجاور أوكرانيا حرة مستقلة وليست جزءا من روسيا.

وأضاف بلاشتشاك - في تصريحات نقلها راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية  "نحن ندعم أوكرانيا، لأنه بالنسبة إلينا، فإن أوكرانيا حرة تعني بولندا حرة، من الواضح أن القوى الموجودة في الكرملين تدرك ذلك..لقد قرروا إحياء الإمبراطورية الروسية".

وتابع" أن الإمبراطورية الروسية تشكل دائما خطرا على الدول المجاورة".

 


اوكرانيا

روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

بولندا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة