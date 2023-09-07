وزير دفاع بولندا يؤكد دعم بلاده لأوكرانيا

وأضاف بلاشتشاك - في تصريحات نقلها راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية "نحن ندعم أوكرانيا، لأنه بالنسبة إلينا، فإن أوكرانيا حرة تعني بولندا حرة، من الواضح أن القوى الموجودة في الكرملين تدرك ذلك..لقد قرروا إحياء الإمبراطورية الروسية".

وتابع" أن الإمبراطورية الروسية تشكل دائما خطرا على الدول المجاورة".