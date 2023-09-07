وزير خارجية إيطاليا: سنساهم فى إعادة إعمار أوكرانيا

فاطمة شوقى

دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إلى التفكير بإعادة إعمار أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده ستكون جزءا من إعادة الإعمار في أوكرانيا.

وقال تاياني في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية ، أكي، "إن هذه فرصة لشركاتنا، ومن واجبنا أن نكون حاضرين ونشارك بإعادة البناء وأيضا أن نعطي لأوديسا لفتة ثقافية، من خلال إعادة بناء (كاتدرائية التجلي)التي كانت تحمل بصمة إيطالية في تصميمها المعماري.

كانت مسؤولة بارزة في البنك الدولي، قال خلال لقاء لبي بي سي، أن الاقتصاد الأوكراني سيحتاج إلى مساعدة خارجية لسنوات عديدة مقبلة.

وأضافت آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي، أن أوكرانيا، التي دُمرت بسبب الحرب، "لديها أيضا إمكانات هائلة تكفل تطويع الكثير من أصولها إلى فرص اقتصادية وتحقيق انتعاش"، وجاءت كلمة بيردي قبل انعقاد مؤتمر دولي كبير تستضيفه العاصمة البريطانية لندن بشأن إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني.

وشهد الاقتصاد الأوكراني، العام الماضي، انكماشا بنسبة 29 %، مسجلا ما يزيد قليلا على 140 مليار دولار.