اليوم السابع
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وزير العدل يقرر نقل مقر نيابة طهطا الجزئية التابعة لنيابة شمال سوهاج الكلية

الخميس، 07 سبتمبر 2023 01:48 م
وزير العدل يقرر نقل مقر نيابة طهطا الجزئية التابعة لنيابة شمال سوهاج الكلية المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن نقل مقر نيابة طهطا الجزئية التابعة لنيابة شمال سوهاج الكلية من مقرها الحالي إلى المقر الجديد الكائن ببندر طهطا بشارع بورسعيد بجوار معهد فتيات طهطا الإعدادى الثانوى الأزهرى - محافظة سوهاج .

وتضمن القرار الذى حمل رقم 5053 لسنة 2023 نقل مقر نيابة طهطا الجزئية التابعة لنيابة شمال سوهاج الكلية من مقرها الحالي الكائن بمبنى مجمع محاكم طهطا - شارع مجمع محاكم طهطا - بندر طهطا - محافظة سوهاج إلى المقر الجديد الكائن ببندر طهطا - شارع بورسعيد – بجوار معهد فتيات طهطا الإعدادى الثانوى الأزهرى - محافظة سوهاج.

وأشار القرار إلى الزام الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

 

قرار وزير العدل رقم 5053
قرار وزير العدل رقم 5053

 

 

 

تابع قرار وزير العدل رقم 5053
تابع قرار وزير العدل رقم 5053

 

 


نيابة طهطا الجزئية

نيابة سوهاج الكلية

وزارة العدل

النيابة العامة

المستشار عمر مروان



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