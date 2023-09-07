وزير العدل يقرر نقل مقر نيابة العياط الجزئية والأسرة إلى مقر جديد

كتب إبراهيم قاسم

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، الخميس، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن نقل مقر نيابة العياط الجزئية التابعة لنيابة جنوب الجيزة الكلية، وكذا نقل مقر نيابة العياط الجزئية لشئون الأسرة التابعة لنيابة جنوب الجيزة الكلية من مقرهما الحالي الى المقر الجديد الكائن بناصية شارع المدبح من طريق مصر أسيوط - مدينة العياط .

نقل مقر نيابة العياط الجزئية التابعة لنيابة جنوب الجيزة الكلية من مقرها الحالي الكائن بمبنى محكمة العياط بشارع المحكمة بمركز العياط إلى المقر الجديد الكائن بناصية شارع المدبح من طريق مصر أسيوط بمدينة العياط .

وتضمن القرار رقم 5051 لسنة 2023 أولا: نقل مقر نيابة العياط الجزئية التابعة لنيابة جنوب الجيزة الكلية من مقرها الحالي الكائن بمبنى محكمة العياط بشارع المحكمة - مركز العياط - محافظة الجيزة - إلى المقر الجديد الكائن بناصية شارع المدبح من طريق مصر أسيوط - مدينة العياط .

ثانيا: نقل مقر نيابة العياط الجزئية لشئون الأسرة التابعة لنيابة جنوب الجيزة الكلية لشئون الأسرة من مقرها الحالي الكائن بمبنى محكمة العياط بشارع المحكمة - مركز العياط - محافظة الجيزة - إلى مقرها الجديد الكائن بناصية شارع المديح من طريق مصر أسيوط - مدينة العياط – محافظة الجيزة.

وأشار القرار إلى الزام الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.



القرار رقم 5051 لسنة 2023