وقال أوميروف، وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، : "هذا تحدٍ، وفي الوقت نفسه، هذا واجب بالنسبة لي كمواطن وابن جدير لأمتي، هدفنا الرئيسي هو النصر، سأفعل كل ما هو ممكن ومستحيل من أجل انتصار أوكرانيا.. عندما نحرر كل شيء وكل سنتيمتر من بلادنا وجميع شعبنا" مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لإعادة جميع الأسرى، بما في ذلك الأطفال وأسرى الحرب والسجناء السياسيين والمدنيين".

ووجه وزير الدفاع الأوكراني الشكر للرئيس فولوديمير زيلينسكي، على إتاحة الفرصة له لتولي مسئولية وزارة الدفاع، وكذلك زملائه في البرلمان على ثقتهم.

وكان البرلمان الأوكراني أيّد يوم أمس الأربعاء بغالبية واسعة تعيين رستم أوميروف (41 عامًا)، وهو تتري من شبه جزيرة القرم، وزيرا للدفاع.

ميدانيا.. أكدت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم الخميس، قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 68 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة إن القوات الروسية قصفت خيرسون بـ239 قذيفة؛ فيما لم يسفر القصف عن سقوط ضحايا من المدنيين، موضحا أن القوات الروسية استخدمت خلال استهدافها للمنطقة، المدفعية وطائرات مسيرة وقذائف هاون ودبابات ومقاتلة، مشيرا إلى أن القوات الروسية استهدفت مناطق سكنية في خيرسون.

وعلى الصعيد الميداني أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، تسجيل 39 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الهيئة - في بيان - "أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية، خلال الليلة الماضية" مشيرة إلى أن القوات الروسية أطلقت عشرة صواريخ، وشنت 69 غارة جوية و51 ضربة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين ومواقع مأهولة بالسكان.

وأفادت بأن القوات الجوية الأوكرانية شنت 18 غارة جوية، منها غارات استهدفت مواقع ارتكاز للقوات الروسية ومعدات عسكرية، كما استهدفت الغارات الجوية أيضا أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.

وأكدت القوات الجوية الأوكرانية، أن دفاعاتها الجوية دمرت 25 طائرة بدون طيار روسية من طراز شاهد 136/131، الليلة الماضية.

وذكرت القوات أنه تم إطلاق ما مجموعه 33 طائرة بدون طيار، معظمها باتجاه المناطق الجنوبية من منطقة أوديسا، ودمرت القوات الجوية بالتعاون مع الدفاعات الجوية 25 طائرة شاهد-136/131.. وانطلقت صفارات الإنذار للغارات الجوية في بعض المناطق في جميع أنحاء أوكرانيا، خلال الليلة الماضية.