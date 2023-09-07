هيئة الرعاية الصحية: تعاون لإنشاء مراكز تميز لاكتشاف أمراض الدم بمحافظات القناة

كتب وليد عبد السلام

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، ممثل احد الشركات العالمية لمناقشة سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية.

جرت هذه المناقشة على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في العاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري.

وناقش اللقاء، تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية في مجالات الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى الأورام والكُلى، وتطبيق أحدث أساليب التدريب لمقدمي الخدمة الصحية، بهدف خلق قدرات طبية من المتخصصين، ويهدف هذا التعاون أيضًا إلى إنشاء مراكز تميز لاكتشاف وعلاج الهيموفيليا وأمراض الدم بمحافظات القناة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على أهمية التعاون ، مشيرًا إلى أنه نجحت هيئة الرعاية الصحية من خلال نموذج الشراكات الدولية في إطلاق 30 مبادرة صحية إضافية بمحافظات التأمين الصحي الشامل بدون تحميل الموازنة أعباء مالية.

وتابع السبكي: أنه نستهدف توسيع قاعدة التعاون مع الشركاء الدوليين لبناء القدرات ونقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الطبية والتقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع باير خطوة هامة نحو تعزيز الرعاية الصحية، وتحقيق تقدم ملموس في مجال الصحة في مصر والمنطقة.