هروب سفاح برازيلى من سجن أمريكى يثير قلق السلطات.. طعن صديقته 34 مرة

فاطمة شوقى

تجري عملية بحث مكثفة وواسعة النطاق في ولاية بنسلفانيا بعد هروب سجين تعتبره السلطات "خطيرا للغاية". وتم التعرف على الهارب بأنه دانيلو كافالكانتي، وهو مواطن برازيلى.

كان الهارب قد أدين بالقتل في 16 أغسطس الماضي لقتله صديقته السابقة ديبورا برانداو (33 عاما) عام 2021، بعد أن طعنها 34 مرة ، وفي هذه القضية حكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.

وأشارت صحيفة الاونيبسيون الفنزويلية إلى أنه تم إغلاق منطقتين مدرسيتين مع اتساع نطاق البحث عن قاتل برازيلي هرب من سجن بنسلفانيا.

وكما أفاد ديب رايان، المدعي العام لمقاطعة تشيستر، في مؤتمر صحفى، فقد تم القبض على كافالكانتي في فرجينيا أثناء محاولته الفرار إلى موطنه الأصلي.

وكافالكانتي مطلوب أيضًا في قضية قتل عام 2017 في البرازيل، مما دفعه إلى مغادرة بلاده. وبعد هذه الجريمة، هرب الرجل إلى بورتوريكو ثم دخل الولايات المتحدة القارية بطريقة غير شرعية، بحسب روبرت كلارك، نائب المشرف على خدمة مارشال الولايات المتحدة.

ونصحت السلطات السكان بإبقاء أبوابهم وسياراتهم مغلقة، محذرة من أن كافالكانتي يعتبر مجرم خطير للغاية.

وأثناء إجراء البحث، تبث الشرطة رسالة باللغة البرتغالية من والدة الهارب تشجعه فيها على تسليم نفسه، من خلال طائرات الهليكوبتر وسيارات الدورية، بحسب كلارك، من خدمة المارشال الأمريكية.

ونشرت الشرطة في مقاطعة تشيستر،، فيديو من داخل السجن، يوضح لحظة هروب كافالكانتي الغريبة، حيث كافالكانتي في الفيديو لحائطين متقاربين، وتسلق عليهما بخفة ومهارة، واضعا جسده بشكل أفقي، ليستمر بالصعود على الحائط بهذه الطريقة حتى وصل للأعلى.