نائب محافظ الأقصر يعقد اجتماع المجلس الإقليمى للسكان لبحث توعية المواطنين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر ، فعاليات اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، بحضور نشأت سعيد مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بالأقصر، تم خلال الإجتماع عرض خطة المجلس القومي للسكان وتقييم الخطط السابقة مع استعراض الجهود التي تمت داخل محافظة الاقصر.

وأكد نائب محافظ الأقصر، على أهمية تقييم الوضع الراهن لتحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني الذي يؤثر علي مؤشرات التنمية، وينعكس علي تراجع نصيب الفرد من الدخل، مشيراً إلى أهمية التوعية وتغيير الموروثات والعادات الخاطئة، لافتاً إلى الجهود الحكومية المبذولة في هذا الشأن، كما تم عرض تحليل الإحصاءات الحيوية ومؤشرات تنظيم الأسرة ومعدلات الإنجاب والوفاة داخل كل مركز ومدينة بالمحافظة، وحضر فعاليات اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، كل من أعضاء المجلس ومسؤولي الصحة والأوقاف والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والزراعة والقوي العاملة، ومحو الامية ووحدة السكان بالمحافظة وكافة الجهات المعنية.

وكانت قد عقدت هدى المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين، الذي يعقد بمقر ديوان عام المحافظة بشكل دوري أسبوعياً، وذلك بحضور رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات المختلفة، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين، لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.

وتم خلال اللقاء بحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين، حيث أكدت السكرتير العام للمحافظة على ضرورة سرعة الرد على كافة الشكاوى التي تم عرضها، وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشيرة إلى أنه يتم فحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه، مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.